Sampdoria, si valuta Rinaudo come nuovo ds

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
Palermo Mantova rinaudo ayroldi bardi

In vista della prossima stagione di Serie B, la Sampdoria è in cerca di nuove figure per tornare protagonista in Serie B. Mancini pare sempre più vicino all’addio e i blucerchiati sono adesso alla ricerca di un nuovo ds.

Secondo quanto riportato da “La Repubblica”, il nuovo profilo valutato è quello di Leandro Rinaudo, dopo che in questa stagione ha raggiunto una comoda salvezza con il Mantova ed ha addirittura sfiorato i playoff. I primi contatti potrebbe avvenire già nelle prossime ore.


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