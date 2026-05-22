Sampdoria, si valuta Rinaudo come nuovo ds

In vista della prossima stagione di Serie B, la Sampdoria è in cerca di nuove figure per tornare protagonista in Serie B. Mancini pare sempre più vicino all’addio e i blucerchiati sono adesso alla ricerca di un nuovo ds.

Secondo quanto riportato da “La Repubblica”, il nuovo profilo valutato è quello di Leandro Rinaudo, dopo che in questa stagione ha raggiunto una comoda salvezza con il Mantova ed ha addirittura sfiorato i playoff. I primi contatti potrebbe avvenire già nelle prossime ore.



