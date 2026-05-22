UFFICIALE: Guardiola lascia il Manchester City ma resta all’interno del City Group

Mancava soltanto l’ufficialità e adesso è arrivata: Pep Guardiola non è più l’allenatore del Manchester City. A darne l’annuncio è stato il club inglese attraverso un comunicato tramite i propri profili ufficiali,

Il tecnico spagnolo resterà però all’interno del City Football Group, assumendo il ruolo di Ambasciatore Globale. Guardiola offrirà consulenze ai club del gruppo, tra cui ovviamente il Palermo di Pippo Inzaghi, lavorando su progetti e collaborazioni specifiche.





Questo il comunicato dei Citizens:

“Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City quest’estate. Il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi dieci anni alla guida della squadra, e se ne andrà con 20 trofei importanti all’attivo, diventando così l’allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo addio alla panchina del Manchester City, Pep continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di Ambasciatore Globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifiche”