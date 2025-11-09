Spalletti fa fuori il capitano… lo prende L’INTER | Tifosi juventini senza parole

Luciano Spalletti ha avuto sempre rapporti complicati con i suoi capitani.

Luciano Spalletti è un allenatore dal carattere forte, diretto e perfezionista. Questa personalità, pur contribuendo ai suoi successi, ha spesso generato tensioni nei rapporti con i leader delle squadre che ha guidato. Alla Roma, ad esempio, il legame con Francesco Totti è diventato uno dei casi più emblematici del calcio italiano. L’allenatore toscano, tornato in giallorosso nel 2016, si trovò a gestire la difficile transizione del capitano verso il ritiro. Le scelte tecniche, spesso interpretate come una mancanza di rispetto, alimentarono un clima teso che spaccò anche la tifoseria.

Anche all’Inter, Spalletti dovette affrontare una situazione esplosiva con il suo capitano. Il caso Mauro Icardi, nel 2019, mise in evidenza la fermezza del tecnico nel gestire lo spogliatoio. Dopo contrasti legati alla fascia di capitano e a questioni contrattuali, Spalletti decise di escludere l’attaccante argentino dal gruppo, nonostante fosse uno dei migliori giocatori della rosa. Una scelta che confermò il suo rigore ma che lasciò strascichi profondi nel club.

L’esperienza al Napoli, pur coronata dallo scudetto, non è stata esente da attriti. Con Giovanni Di Lorenzo il rapporto è rimasto sempre professionale, ma con altri leader, come Insigne e Zielinski, non sono mancati momenti di incomprensione, soprattutto nella gestione delle sostituzioni e delle gerarchie interne.

In ogni squadra, Spalletti ha dimostrato di anteporre la disciplina e il gruppo alle individualità. Un principio che gli ha garantito risultati, ma che ha spesso reso complesso il suo rapporto con i capitani, figure simboliche ma non sempre disposte a cedere terreno.

Un’ipotesi di mercato sorprendente

In casa Inter tiene banco una voce di mercato che, se confermata, avrebbe del clamoroso. Nelle ultime ore è circolata l’indiscrezione di un possibile scambio tra Davide Frattesi e Manuel Locatelli con la Juventus nel mercato di gennaio.

Un’operazione che, per il momento, non trova conferme ufficiali ma che sta comunque alimentando le discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Frattesi tra panchina e Nazionale

Frattesi, nonostante il grande potenziale mostrato e le prestazioni convincenti con la Nazionale di Spalletti, all’Inter continua a trovare poco spazio. Il tecnico nerazzurro lo utilizza spesso come riserva, situazione che potrebbe spingere il centrocampista a cercare nuove opportunità.

Non è un mistero che Spalletti lo stimi particolarmente, e anche molti tifosi juventini vedrebbero di buon occhio un suo arrivo a Torino. D’altronde, per loro – e per lo stesso commissario tecnico azzurro – lo scambio con Locatelli si farebbe “domattina”.