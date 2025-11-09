Giornale di Sicilia: “Si salva Vasic, Ranocchia e Palumbo a fari spenti. Le pagelle di Juve Stabia-Palermo”

Difficile salvare qualcosa da Castellammare. Come scrive Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il Palermo incappa nella terza sconfitta delle ultime quattro partite, con una prestazione scialba e priva di reazione. L’unico a salvarsi è Vasic, entrato con la testa giusta in una squadra spenta, nervosa e senza idee.

Nel suo commento sul Giornale di Sicilia, Luigi Butera evidenzia come la squadra di Inzaghi sia andata in affanno fin dai primi minuti: Cacciamani, classe 2007, ha approfittato di una difesa distratta per segnare il gol partita. Joronen (6) evita guai peggiori su Mosti, ma non può nulla sulla rete; Bereszynski (5,5) e Pierozzi (5) soffrono sulle fasce, con quest’ultimo travolto dal ritmo del giovane stabiese.

In mezzo, Palumbo (5) e Ranocchia (5) si spengono presto, travolti dal pressing avversario, mentre Segre (5) non entra mai in partita. Augello (5,5) ci prova da lontano, ma con poca precisione. Davanti, Brunori (5) e Pohjanpalo (5) non incidono: il primo si allarga troppo, il secondo non riceve palloni giocabili. Le Douaron (5) e Corona (sv) non cambiano l’inerzia del match.

Come sottolinea ancora Butera sul Giornale di Sicilia, l’allenatore Filippo Inzaghi (5) deve interrogarsi: il Palermo è in involuzione, i dubbi tattici restano e la condizione fisica preoccupa. L’impressione è quella di una squadra che ha smarrito certezze e identità. La sosta arriva nel momento giusto per tentare di ritrovare l’equilibrio perduto.

Nel finale, Luigi Butera, sulle colonne del Giornale di Sicilia, punta l’attenzione anche sulla direzione arbitrale di Marchetti (4,5): «Impreciso, indisponente e a senso unico», scrive il cronista, sottolineando un metro di giudizio squilibrato tra le due squadre e diverse decisioni discutibili.

Pagelle

Joronen 6

Sul gol non può nulla: Cacciamani calcia da due metri. Buona parata su Mosti, poi la traversa lo salva sul colpo di testa di Giorgini.

Bereszynski 5,5

Soffre anche lui, ma si segnala per una buona chiusura su Correia. Esce a metà ripresa per scelta tattica.

Corona sv

Tanta voglia, poco impatto.

Bani 5

Parte con sicurezza, ma si perde sull’azione del gol di Cacciamani. Con la sua esperienza doveva fare di più. Resta negli spogliatoi a scopo precauzionale.

Peda 5

Ritorno al “Menti” amaro. Anche lui in difficoltà contro il movimento delle punte stabiesi.

Ceccaroni 5

Finisce travolto come il resto della difesa. Troppe crepe e poco apporto in avanti.

Pierozzi 5

Il sintetico e Cacciamani lo mandano in tilt. Da eroe col Pescara a uomo in affanno: perde tutti i duelli e, dopo il giallo, esce.

Diakité sv

Qualche sgasata ma poca precisione.

Palumbo 5

Bene all’inizio, poi va in confusione. Corre tanto ma conclude poco, condizionato anche da un’ammonizione evitabile.

Vasic 6

L’unico a salvarsi. Entra con la testa giusta e prova a portare ordine e intensità, ma resta isolato.

Ranocchia 5

Buon avvio, poi sparisce. Nervoso, si fa espellere per proteste.

Segre 5

Prestazione opaca, mai nel vivo del gioco. Generoso nel finale, ma serve ben altro.

Augello 5,5

Vicino al gol con un sinistro al volo, poi tanti cross imprecisi.

Brunori 5

Delude da titolare: si allarga troppo, lontano dalla porta, e sbaglia diversi controlli.

Le Douaron 5

Trenta minuti senza incisività, solo corsa.

Pohjanpalo 5

Non riceve palloni, ma ci mette poco del suo. Lotta a vuoto, da oltre un mese non segna.

Allenatore Inzaghi 5

Terza sconfitta in quattro gare, segnale preoccupante. Involuzione tattica e fisica, la A rischia di restare un progetto.

Arbitro Marchetti (Ostia) 4,5

Impreciso e a senso unico: cinque ammoniti e un espulso per il Palermo, solo un giallo per la Juve Stabia.