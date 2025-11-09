Giornale di Sicilia: “Il Palermo fa scena muta, sconfitta e strada in salita”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2025

La narrazione della “corazzata” può andare in archivio. Come scrive Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, dopo il ko con la Juve Stabia – terza sconfitta nelle ultime quattro e seconda trasferta di fila senza segnare – il Palermo non ha nulla della squadra dominante immaginata in estate e alimentata dalle prime quattro uscite. I fuochi d’artificio si sono esauriti con il 125° compleanno e la cinquina al Pescara, avversario tenero: alla prima contro un gruppo più consistente, i rosanero sono andati di nuovo in tilt, esattamente come con Catanzaro e Monza.

Butera, sul Giornale di Sicilia, fotografa il “Menti”: il Palermo visto a Castellammare è lo stesso crollato al “Ceravolo”. Nove tiri totali senza una vera parata di Confente (solo un’uscita finale su Le Douaron) e una squadra incapace di legare due passaggi, correre e reagire dopo il gol del classe 2007 Cacciamani, devastante a sinistra. L’analisi è netta: al di là dei meriti della Juve Stabia, i rosanero si sono fatti male da soli, presentandosi con la “puzza sotto il naso” su un campo dove serviva l’elmetto sin dal primo fischio del – per Butera – pessimo Marchetti.

Nel dettaglio tecnico, come ricorda ancora Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il 3-5-2 “anomalo” (Palumbo a elastico, Brunori più sottopunta a sinistra che centravanti) ha funzionato dieci minuti: Augello al volo fuori di un soffio e Ranocchia alto dall’area. Poi blackout. La Juve Stabia spinge sull’asse Correia–Cacciamani e al 38’ colpisce: scivolata di Pierozzi, serpentina su Bani e sinistro potente in rete. Nella ripresa Peda per Bani, ma niente cambia: Palumbo e Ranocchia non creano, Brunori non pervenuto, Pohjanpalo fuori dal gioco. Dentro Vasic (il migliore), Le Douaron, Corona e Diakité, persino un 4-3-2-1 di emergenza, ma di occasioni vere non ce ne sono. Due punizioni dal limite sprecate (Brunori e Augello) e, dall’altra parte, traversa di Giorgini. Deserto totale.

Il quadro generale è chiaro: come conclude Butera sul Giornale di Sicilia, nulla è compromesso – restano 26 gare – ma l’ennesima occasione buttata rallenta la rincorsa alla continuità e alla promozione diretta, con il Modena che scappa e il Monza che può allungare. Per dare seguito all’illusoria goleada col Pescara serviva il “vero” Palermo, aggressivo e convinto di poter battere tutti. A Castellammare si è vista una squadra spenta, timorosa e imprecisa, paradosso per un organico così ricco. A Filippo Inzaghi il compito di trovare i rimedi nella sosta.

