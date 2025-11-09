Corriere dello Sport: “Juve Stabia-Palermo 1-0. Le pagelle”
Terza sconfitta nelle ultime quattro gare per il Palermo, superato 1-0 al “Romeo Menti” da una Juve Stabia determinata e compatta. La squadra di Abate si conferma “ammazza-grandi” grazie al gol del diciottenne Cacciamani, mentre i rosanero di Inzaghi offrono una prestazione deludente e priva di idee.
Di seguito, i voti assegnati dal Corriere dello Sport ai protagonisti del match Juve Stabia-Palermo.
JUVE STABIA (3-5-2):
Confente 6,5; Ruggero 6,5, Giorgini 7, Bellich 7; Carissoni 6,5, Mosti 6,5, Leone 6,5 (34’ st Pierobon 6,5), Correia 7, Cacciamani 7,5 (48’ st Baldi sv); Gabrielloni 6,5 (25’ st Burnete 5,5), Candellone 6.
A disp.: Boer, Reale, Signorini, Stabile, Mannini, Maistro, Zuccon, Piscopo, De Pieri.
All.: Abate 7
PALERMO (3-5-2):
Joronen 5,5; Bereszynski 5,5 (25’ st Corona 5), Bani 5 (1’ st Peda 5,5), Ceccaroni 6; Pierozzi 5 (31’ st Diakité 5,5), Segre 6, Ranocchia 4, Palumbo 5 (17’ st Vasic 6,5), Augello 6; Brunori 5 (17’ st Le Douaron 5,5), Pohjanpalo 5.
A disp.: Gomis, Bardi, Giovane, Veroli.
All.: Inzaghi 5