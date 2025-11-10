Playoff Mondiali, sorteggio da incubo per l’Italia | Ora per qualificarsi servirà un miracolo

Tempi duri in arrivo per la Nazionale italiana.

La Nazionale italiana si prepara agli ultimi due impegni nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Gli Azzurri affronteranno la Moldova giovedì 13 novembre a Chisinau e chiuderanno il percorso domenica 16 a Milano contro la Norvegia. Dopo la falsa partenza di giugno a Oslo, la squadra di Gennaro Gattuso ha trovato continuità, conquistando cinque vittorie consecutive e la certezza di accedere ai play-off con due giornate d’anticipo. Restano però flebili speranze di centrare la qualificazione diretta: per farlo, servirebbero due successi e un clamoroso ribaltone nella differenza reti rispetto alla Norvegia, oggi avanti di ben 16 gol, oppure un passo falso di Haaland e compagni contro l’Estonia.

Il commissario tecnico ha diramato la lista dei 27 convocati per il raduno che inizierà lunedì 10 novembre a Coverciano. Spicca la prima chiamata in azzurro per Elia Caprile, portiere del Cagliari, premiato per la crescita mostrata in questa prima parte di stagione. Tornano invece Alessandro Buongiorno e Samuele Ricci, assenti rispettivamente da marzo e da giugno.

Tra i rientri più attesi figura anche Gianluca Scamacca, che a settembre era stato costretto a lasciare il gruppo per un risentimento muscolare. L’attaccante dell’Atalanta è ora pienamente recuperato e pronto a dare il proprio contributo.

Gattuso dovrà invece fare a meno di Nicolò Barella, squalificato per il match contro la Moldova. Restano in diffida Cambiaso, Frattesi e Tonali, che dovranno evitare ammonizioni per non saltare l’ultima e decisiva gara del girone.

Italia all’inseguimento della Norvegia

Dopo sei giornate, la Norvegia comanda il girone con tre punti di vantaggio sull’Italia. Haaland e compagni hanno vinto tutte le gare di qualificazione, compreso il match d’andata contro gli azzurri. La squadra di Gattuso, ferma a 15 punti, è ancora in corsa ma la differenza reti pesa: +26 per la Norvegia contro il +10 dell’Italia.

Per ribaltare la situazione servirebbe un doppio successo con Moldavia e Norvegia e, nel mezzo, un passo falso dei nordici contro l’Estonia. In caso contrario, gli azzurri dovranno accontentarsi del secondo posto e accedere ai playoff.

Playoff Mondiali: il percorso verso il 2026

Il regolamento prevede che ai playoff partecipino le dodici seconde classificate dei gironi e quattro ripescate dalla Nations League. Le sedici squadre saranno divise in quattro percorsi, ciascuno con una semifinale e una finale a gara secca. Le quattro vincitrici otterranno il pass per il Mondiale 2026. L’Italia, forte del ranking, partirebbe dalla prima fascia e giocherebbe la semifinale in casa contro una delle ripescate.

Al momento, le potenziali avversarie potrebbero essere Galles, Romania, Svezia o Irlanda del Nord, ma tutto resta in evoluzione. Gli azzurri dovranno quindi chiudere il girone nel migliore dei modi per affrontare i playoff con fiducia e vantaggio psicologico.