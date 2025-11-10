Italia, Gattuso: «Non sarà una scampagnata, voglio il massimo impegno. Chiesa? Ci sentiamo spesso»

Dal ritiro di Coverciano, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa, tracciando la rotta in vista dei prossimi impegni azzurri.

«Non sarà una scampagnata — ha chiarito Gattuso — voglio vedere il massimo impegno per proseguire su quello che abbiamo iniziato a settembre. Proveremo giocatori che finora hanno avuto meno spazio, ma dobbiamo pensare a noi stessi e non alla Norvegia».

Sul tema convocazioni, il ct è stato netto: «Bisogna essere onesti: gente come Zaniolo ha fatto cose interessanti, ma le scelte vengono fatte con un criterio. Mi piace lavorare con giocatori che conosco da tempo, ma le porte della Nazionale non sono chiuse per nessuno: guardiamo tutti».

Gattuso ha poi spiegato il lavoro di programmazione già impostato per i prossimi mesi: «Abbiamo messo giù il programma fino al 15-16 gennaio. Andrò a vedere la Supercoppa e tante altre partite. Ci prepariamo così, girando e continuando a osservare i giocatori».

Infine, una battuta su Federico Chiesa: «Parlo spesso con lui, semplicemente bisogna rispettare scelte e problematiche che ognuno di noi ha. Altro non posso dire, ma questa è la verità».