Gazzetta dello Sport: “Playoff Serie B, Juve Stabia e Catanzaro sognano: Monza e Palermo chiamate a reagire”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (90)

Le semifinali playoff di Serie B sono pronte a entrare nel vivo. Come racconta la Gazzetta dello Sport, domani toccherà a Juve Stabia-Monza, mentre domenica sarà la volta di Catanzaro-Palermo. Entrano finalmente in scena le grandi favorite della vigilia, chiamate però ad affrontare due squadre reduci da preliminari giocati ad altissimo livello.

A Castellammare cresce l’entusiasmo attorno alla Juve Stabia dopo il colpo esterno di Modena. Il “Romeo Menti” viaggia verso il tutto esaurito e l’ambiente si prepara a spingere la squadra di Ignazio Abate in una notte storica. Restano da valutare le condizioni di Mosti e Leone, usciti acciaccati dal match del “Braglia”, mentre per Varnier la stagione sembra ormai conclusa a causa dei problemi fisici.


Sul fronte Monza, invece, Paolo Bianco prova a ricompattare il gruppo dopo la delusione per la mancata promozione diretta. «Non c’è margine d’errore», ha dichiarato il tecnico biancorosso alla vigilia della sfida. L’allenatore ha poi aggiunto: «Abbiamo qualità per superare questo turno. La vera delusione è stata la sconfitta di Mantova, ma l’abbiamo smaltita». Bianco ha anche elogiato la Juve Stabia, definendola «una squadra con identità forte».

In casa brianzola arrivano anche notizie positive dall’infermeria con i recuperi di Azzi e Ravanelli, mentre sui social il direttore sportivo Nicolas Burdisso ha provato a scuotere l’ambiente con un messaggio chiaro: «Andiamo a prenderci quello che vogliamo».

Domenica toccherà invece a Catanzaro e Palermo. Anche al “Ceravolo” si va verso il sold-out, nonostante il divieto di trasferta imposto ai tifosi rosanero residenti in Sicilia. Alberto Aquilani ritrova Iemmello dal primo minuto dopo il problema fisico accusato contro l’Avellino. Il capitano giallorosso, autore anche del rigore nel turno preliminare, guiderà l’attacco calabrese nella sfida contro la squadra di Inzaghi.

Nel Palermo, invece, continuano i monitoraggi sulle condizioni di Palumbo dopo il trauma distorsivo al ginocchio. Ma non è l’unico nodo per Pippo Inzaghi. Anche Bani resta sotto osservazione: il difensore sta proseguendo il lavoro differenziato dopo il forfait precauzionale contro il Venezia, ma filtra ottimismo e il suo recupero per la semifinale d’andata appare vicino.

Le semifinali playoff entrano così nella fase più calda, con Monza e Palermo obbligate a confermare il proprio ruolo da favorite contro due squadre che hanno già dimostrato di poter sovvertire ogni pronostico.

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