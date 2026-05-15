Giornale di Sicilia: “Palermo, col Catanzaro è una partita a scacchi”

Palermo e Catanzaro si preparano a una semifinale playoff che promette equilibrio, intensità e continui duelli dentro la partita. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il doppio confronto tra rosanero e giallorossi somiglia a una vera partita a scacchi, dove dettagli, esperienza e qualità individuali possono spostare gli equilibri.

Nel focus firmato da Alessandro Arena per il Giornale di Sicilia, il primo grande tema riguarda inevitabilmente gli attacchi. Il Palermo può contare sui numeri devastanti di Pohjanpalo, autore di 24 dei 61 gol stagionali dei rosanero, mentre il Catanzaro risponde con la coppia Pittarello-Iemmello, protagonisti di una stagione ad altissimo rendimento.





Secondo quanto evidenziato da Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia, Pittarello ha già colpito il Palermo con una doppietta nel confronto del Primo Maggio, mentre Iemmello rappresenta una garanzia assoluta in Serie B grazie ai suoi dieci gol e nove assist.

Il Palermo, però, arriva ai playoff con una ritrovata compattezza difensiva. Il rientro di Bani viene considerato fondamentale per guidare il reparto arretrato insieme a Pierozzi e Ceccaroni, chiamati a garantire equilibrio tra fase offensiva e copertura.

Il Giornale di Sicilia sottolinea inoltre come uno dei punti deboli del Catanzaro resti proprio la fase difensiva: 51 reti subite contro le 33 incassate dal Palermo. Numeri che possono favorire Pohjanpalo e gli uomini offensivi di Inzaghi, soprattutto se i rosanero riusciranno a ritrovare quel cinismo mancato in diverse trasferte nel finale di stagione.

Alessandro Arena, nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, si concentra anche sulla differenza strutturale tra le due squadre. Il Palermo è una delle formazioni più esperte della Serie B con un’età media di 28,1 anni, mentre il Catanzaro è tra le più giovani del campionato.

Da una parte quindi esperienza, leadership e giocatori abituati a partite pesanti; dall’altra freschezza, intensità e giovani di talento lanciati da Aquilani come Favasuli, Jack, Rispoli e Nuamah. Una contrapposizione che rappresenta perfettamente l’identità delle due squadre.

Grande attenzione anche ai duelli sulle corsie esterne. Il Giornale di Sicilia evidenzia la crescita di Rui Modesto e Augello nel sistema di Inzaghi, capaci di garantire spinta e copertura, mentre il Catanzaro punterà sulla velocità di Favasuli e sull’esperienza dell’ex rosanero Di Francesco.

Secondo Alessandro Arena, proprio dalle corsie laterali potrebbero nascere molte delle chiavi tattiche della semifinale. Inzaghi e Aquilani studiano già contromisure e adattamenti per limitare le qualità degli esterni avversari e sfruttare ogni possibile spazio.

Una sfida totale, quindi, tra due filosofie diverse ma accomunate dallo stesso obiettivo: conquistare la finale playoff e continuare a inseguire la Serie A.