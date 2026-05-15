Giornale di Sicilia: “Palermo, torna Feliciani. Riecco il contestato arbitro di Reggiana”

Sarà Ermanno Feliciani della sezione di Teramo a dirigere Catanzaro-Palermo, semifinale d’andata dei playoff di Serie B in programma domenica sera al “Ceravolo”. Una designazione che, come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, riporta inevitabilmente alla mente le polemiche seguite all’ultimo precedente stagionale tra i rosanero e il direttore di gara abruzzese.

Secondo quanto evidenziato da Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, Feliciani aveva arbitrato Palermo-Reggiana dello scorso 25 aprile, gara terminata 1-1 e caratterizzata dal clamoroso episodio del rigore non assegnato ai rosanero per il tocco di mano di Bonetti sul colpo di testa di Pierozzi.





Il Giornale di Sicilia ricorda come né Feliciani né il VAR decisero di intervenire nonostante le proteste dell’ambiente rosanero, episodio che ha lasciato forte amarezza tra tifosi e società.

Nel complesso, però, il bilancio del Palermo con Feliciani resta positivo: sei precedenti senza sconfitte, con tre vittorie e tre pareggi. Ad assistere il fischietto abruzzese saranno Di Gioia e Cavallina, mentre Turrini ricoprirà il ruolo di quarto uomo. In sala VAR ci saranno invece Pairetto e Piccinini.

Sul campo, intanto, il Palermo continua a monitorare attentamente le condizioni di Antonio Palumbo. Come sottolinea Massimiliano Radicini nel suo approfondimento per il Giornale di Sicilia, il fantasista rosanero resta in dubbio dopo il trauma toraco-costale e la distorsione al ginocchio riportati in allenamento.

Lo staff tecnico di Inzaghi valuterà quotidianamente i progressi del numero 5 per capire se potrà essere convocato per la trasferta di Catanzaro. In caso di forfait, il tecnico rosanero dovrà scegliere due elementi alle spalle di Pohjanpalo tra Gyasi, Johnsen e Le Douaron.