Giornale di Sicilia: “Palermo, torna Feliciani. Riecco il contestato arbitro di Reggiana”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
feliciani

Sarà Ermanno Feliciani della sezione di Teramo a dirigere Catanzaro-Palermo, semifinale d’andata dei playoff di Serie B in programma domenica sera al “Ceravolo”. Una designazione che, come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, riporta inevitabilmente alla mente le polemiche seguite all’ultimo precedente stagionale tra i rosanero e il direttore di gara abruzzese.

Secondo quanto evidenziato da Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, Feliciani aveva arbitrato Palermo-Reggiana dello scorso 25 aprile, gara terminata 1-1 e caratterizzata dal clamoroso episodio del rigore non assegnato ai rosanero per il tocco di mano di Bonetti sul colpo di testa di Pierozzi.


Il Giornale di Sicilia ricorda come né Feliciani né il VAR decisero di intervenire nonostante le proteste dell’ambiente rosanero, episodio che ha lasciato forte amarezza tra tifosi e società.

Nel complesso, però, il bilancio del Palermo con Feliciani resta positivo: sei precedenti senza sconfitte, con tre vittorie e tre pareggi. Ad assistere il fischietto abruzzese saranno Di Gioia e Cavallina, mentre Turrini ricoprirà il ruolo di quarto uomo. In sala VAR ci saranno invece Pairetto e Piccinini.

Sul campo, intanto, il Palermo continua a monitorare attentamente le condizioni di Antonio Palumbo. Come sottolinea Massimiliano Radicini nel suo approfondimento per il Giornale di Sicilia, il fantasista rosanero resta in dubbio dopo il trauma toraco-costale e la distorsione al ginocchio riportati in allenamento.

Lo staff tecnico di Inzaghi valuterà quotidianamente i progressi del numero 5 per capire se potrà essere convocato per la trasferta di Catanzaro. In caso di forfait, il tecnico rosanero dovrà scegliere due elementi alle spalle di Pohjanpalo tra Gyasi, Johnsen e Le Douaron.

Altre notizie

allenamento palermo playoff semifinale (90)

Gazzetta dello Sport: “Playoff Serie B, Juve Stabia e Catanzaro sognano: Monza e Palermo chiamate a reagire”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (88)

Giornale di Sicilia: “Palermo, col Catanzaro è una partita a scacchi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
catanzaro palermo 1-1 (29) tifosi

Corriere dello Sport: “Solo il Catanzaro. Inzaghi senza tifosi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (7)

Corriere dello Sport: “Palermo, serve il gol fuori casa. Bani verso il recupero”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (108)

Catanzaro-Palermo, le quote dei bookmaker per la semifinale d’andata playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026
palermo cesena 2-0 (82) Palumbo

Palermo, non preoccupano le condizioni di Palumbo in vista del match contro il Catanzaro

Manfredi Esposito Maggio 14, 2026
alessia

Anche l’Empoli ricorda Alessia: “Ciao Guerriera”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026
FOTO-STADIO-CERAVOLO-1-1536x1149

Catanzaro-Palermo, arriva la conferma dal GOS: trasferta vietata ai tifosi rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026
Immagine

Palermo, anche Salvini ricorda la piccola Alessia: “Una storia toccante”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026
WhatsApp Image 2026-05-14 at 13.59.27

Palermo, torna Feliciani: fu lui a negare il rigore ai rosa contro la Reggiana

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026
aquilani catanzaro

Gazzetta del Sud: “Catanzaro, Aquilani sogna: «Ora dobbiamo crederci»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (118)

Gazzetta dello Sport: “E ora tocca alle grandi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

allenamento palermo playoff semifinale (90)

Gazzetta dello Sport: “Playoff Serie B, Juve Stabia e Catanzaro sognano: Monza e Palermo chiamate a reagire”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
Screenshot 2026-05-15 071233

Gazzetta dello Sport: “Playout primo round”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
feliciani

Giornale di Sicilia: “Palermo, torna Feliciani. Riecco il contestato arbitro di Reggiana”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (88)

Giornale di Sicilia: “Palermo, col Catanzaro è una partita a scacchi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
Screenshot 2026-05-15 063035

Repubblica: “Bonagia, lo skatepark da un milione resta chiuso: rabbia e degrado tra i giovani del quartiere”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026