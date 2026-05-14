Gazzetta del Sud: “Catanzaro, Aquilani sogna: «Ora dobbiamo crederci»”

Il Catanzaro continua a stupire e ad alzare il proprio livello proprio nel momento decisivo della stagione. Come racconta la Gazzetta del Sud, il netto 3-0 rifilato all’Avellino nel turno preliminare playoff ha certificato la crescita della squadra di Alberto Aquilani, sempre più consapevole della propria forza.

Nel racconto pubblicato dalla Gazzetta del Sud, il successo ottenuto al “Ceravolo” viene descritto come la perfetta fotografia del percorso compiuto dai giallorossi durante tutta la stagione: una squadra capace di imporsi con maturità, qualità tecnica e identità di gioco ben definita.





«Una partita straordinaria, vinta senza speculare, come vogliamo noi», ha dichiarato Aquilani nel post gara riportato dalla Gazzetta del Sud. Il tecnico ha esaltato soprattutto la personalità mostrata dalla squadra in una gara secca ad altissima tensione emotiva: «I ragazzi hanno dimostrato grandi qualità tecniche, capacità di lettura, serietà e un cuore enorme».

I numeri raccontano una superiorità evidente del Catanzaro: venti conclusioni contro otto, otto tiri in porta contro tre e una produzione offensiva continua e variabile. La Gazzetta del Sud evidenzia come i giallorossi abbiano creato occasioni attraverso il palleggio, le verticalizzazioni e gli attacchi sugli esterni senza mai abbassarsi troppo o rinunciare alla propria filosofia di gioco.

Aquilani ha voluto sottolineare anche la solidità difensiva mostrata contro l’Avellino, aspetto che rappresentava uno dei punti critici delle ultime settimane. «Sono molto contento perché di recente avevamo preso gol evitabili», ha spiegato il tecnico alla Gazzetta del Sud, elogiando le prestazioni di Pigliacelli e Antonini.

La squadra calabrese arriva così alla semifinale contro il Palermo con entusiasmo e convinzione. Domenica sera il primo atto al “Ceravolo”, mentre il ritorno si giocherà mercoledì al “Barbera”. La Gazzetta del Sud definisce quella rosanero una vera e propria “corazzata”, costruita per puntare apertamente alla Serie A.

Ma Aquilani non vuole porsi limiti: «Adesso dobbiamo sognare e anche crederci», ha dichiarato il tecnico giallorosso. Nel suo intervento riportato dalla Gazzetta del Sud, l’allenatore ha invitato la squadra ad affrontare il doppio confronto con umiltà ma anche con piena consapevolezza delle proprie qualità.

«Abbiamo un’opportunità e dobbiamo affrontarla con tutto ciò che abbiamo — ha concluso Aquilani —. Se facciamo le nostre cose possiamo giocarcela contro chiunque».