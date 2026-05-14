Giornale di Sicilia: “Palermo, ansia Palumbo. Inzaghi studia le alternative”

Il Palermo trattiene il fiato per Antonio Palumbo. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la preparazione verso la semifinale playoff contro il Catanzaro è stata improvvisamente scossa dall’infortunio accusato dal fantasista rosanero durante l’allenamento svolto a Torretta.

Secondo quanto riportato da Salvatore Orifici sulle colonne del Giornale di Sicilia, il club rosanero ha comunicato che Palumbo ha riportato «un trauma toracico-costale e un trauma distorsivo del ginocchio» dopo uno scontro avvenuto in allenamento. In un primo momento si era temuto qualcosa di più serio, scenario che avrebbe potuto compromettere il finale di stagione del numero 5 rosanero.





Per fortuna, come evidenzia ancora Salvatore Orifici nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, gli esami strumentali effettuati a Villa Sofia hanno escluso lesioni gravi. Resta però fortemente in dubbio la presenza del centrocampista nella gara d’andata contro il Catanzaro, visto che tutto dipenderà dalla risposta del ginocchio nei prossimi giorni.

Inzaghi, nel frattempo, ha già iniziato a studiare le possibili alternative tattiche. Il Giornale di Sicilia sottolinea come sostituire Palumbo non sia semplice, soprattutto per qualità tecniche e caratteristiche, ma la profondità della rosa consente comunque al tecnico rosanero di avere diverse soluzioni.

Nel racconto firmato da Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, il primo candidato a prendere il posto di Palumbo sarebbe Gyasi. Proprio contro il Catanzaro, nell’ultima gara casalinga di regular season, il ghanese era stato schierato dal primo minuto in quella posizione. Una soluzione che garantirebbe equilibrio, corsa e copertura difensiva.

Tra le opzioni valutate da Inzaghi c’è anche quella legata a Johnsen, giocatore che può agire con naturalezza sulla trequarti. Ma il tecnico starebbe riflettendo anche su un possibile cambio modulo, passando al 3-5-2 con Le Douaron e Pohjanpalo davanti e un centrocampo più robusto per contrastare la qualità offensiva dei calabresi.

Secondo il Giornale di Sicilia, in questo scenario si aprirebbe il ballottaggio tra Giovane e Gomes per una maglia da titolare. Il primo ha guadagnato spazio nelle ultime settimane, mentre il secondo può mettere in campo esperienza e personalità in una sfida delicata come la semifinale playoff.

Più defilate, invece, le soluzioni che porterebbero all’impiego dal primo minuto di Vasic oppure all’avanzamento di Rui Modesto. Salvatore Orifici, nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, evidenzia infatti come Inzaghi voglia evitare di rivoluzionare troppo l’assetto tattico per sopperire all’eventuale assenza del fantasista napoletano.

La speranza del Palermo resta comunque quella di recuperare Palumbo almeno per la gara del “Ceravolo”, anche se la prudenza resta massima in vista di un doppio confronto che potrebbe decidere l’intera stagione rosanero.