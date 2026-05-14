Giornale di Sicilia: “Niente trasferta per i tifosi rosanero a Catanzaro”
Si va verso il divieto di trasferta per i tifosi del Palermo in vista della semifinale playoff contro il Catanzaro, in programma domenica sera allo stadio “Ceravolo”. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il provvedimento appare ormai imminente e si attende soltanto l’ufficialità da parte delle autorità competenti.
Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, sul sito ufficiale del Catanzaro compare già il messaggio relativo alla chiusura “momentanea” del settore ospiti, in attesa delle decisioni definitive in materia di ordine pubblico. Un segnale che lascia intendere come la presenza dei sostenitori rosanero sia destinata a essere vietata.
Nel focus pubblicato dal Giornale di Sicilia, Massimiliano Radicini sottolinea come la possibilità dello stop alla trasferta fosse emersa già nelle ultime ore, anche alla luce dei precedenti registrati nella sfida disputata recentemente al “Barbera”. Uno scenario che rendeva difficile immaginare un’apertura del settore dedicato ai tifosi ospiti.
Adesso si attende soltanto la comunicazione ufficiale degli organi preposti alla sicurezza pubblica. Il Giornale di Sicilia, attraverso il racconto di Massimiliano Radicini, evidenzia come nelle prossime ore dovrebbero essere chiariti tutti i dettagli del provvedimento relativo alla gara d’andata della semifinale playoff.
Nel frattempo continua invece la corsa ai biglietti per la gara di ritorno al “Barbera”. Come spiegato ancora da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, prosegue la fase di prelazione riservata agli abbonati della stagione 2025-2026, attiva fino alle 23.59 di oggi.
Successivamente scatterà la seconda fase dedicata ai possessori del “Final Pack” o del tagliando relativo a Palermo-Catanzaro, mentre la vendita libera partirà sabato mattina e proseguirà fino a mercoledì sera, salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili.