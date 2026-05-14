Corriere dello Sport: “Catanzaro, Iemmello guida il sogno playoff”

Il Catanzaro si gode una notte destinata a restare impressa nella memoria del popolo giallorosso. Come racconta Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, il netto 3-0 rifilato all’Avellino nel turno preliminare playoff ha trasformato il “Ceravolo” in un’esplosione di entusiasmo, alimentando il sogno di una squadra pronta a tuffarsi per la terza stagione consecutiva nelle semifinali promozione.

Nel racconto firmato da Carlo Talarico per il Corriere dello Sport, emerge tutta la forza del gruppo costruito da Alberto Aquilani sin dal ritiro estivo. Una squadra capace di andare oltre il semplice valore tecnico ed economico, trovando nella compattezza e nello spirito collettivo le proprie armi migliori. Il Catanzaro ha dimostrato di poter competere contro chiunque, soffrendo ma reagendo con carattere e identità.





Tra i simboli della serata, come sottolinea ancora Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, c’è inevitabilmente Pietro Iemmello. Il capitano giallorosso, fermo da circa un mese per problemi fisici, è entrato nel finale risultando immediatamente decisivo. Nonostante una condizione non ottimale e l’impossibilità di effettuare persino il riscaldamento pre-gara insieme ai compagni, il numero 9 ha cambiato il volto del match con qualità, leadership e personalità.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nell’analisi di Carlo Talarico, Iemmello ha prima distribuito palloni preziosi ai compagni, poi si è procurato e trasformato il calcio di rigore che ha chiuso definitivamente la sfida. Una giocata da leader assoluto, impreziosita dalla corsa liberatoria verso la curva dopo il gol del definitivo 3-0.

Il momento più emozionante della serata è arrivato proprio dopo la rete. Come evidenzia Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, Iemmello ha mostrato una maglia con la scritta “6 Unica”, omaggio diretto alla curva Massimo Capraro e frase storicamente legata a Francesco Totti. Un gesto che ha unito simbolicamente tutto il popolo giallorosso nella bolgia del “Ceravolo”.

Intanto cresce l’attesa per la semifinale contro il Palermo. Nel pomeriggio di ieri è ufficialmente partita la prevendita per la sfida di domenica sera e, secondo il Corriere dello Sport, l’affluenza registrata nelle prime ore lascia immaginare uno stadio ancora più gremito rispetto agli oltre 11 mila spettatori presenti contro l’Avellino.