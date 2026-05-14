Corriere dello Sport: “Catanzaro, Iemmello guida il sogno playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026
Screenshot 2026-05-14 062456

Il Catanzaro si gode una notte destinata a restare impressa nella memoria del popolo giallorosso. Come racconta Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, il netto 3-0 rifilato all’Avellino nel turno preliminare playoff ha trasformato il “Ceravolo” in un’esplosione di entusiasmo, alimentando il sogno di una squadra pronta a tuffarsi per la terza stagione consecutiva nelle semifinali promozione.

Nel racconto firmato da Carlo Talarico per il Corriere dello Sport, emerge tutta la forza del gruppo costruito da Alberto Aquilani sin dal ritiro estivo. Una squadra capace di andare oltre il semplice valore tecnico ed economico, trovando nella compattezza e nello spirito collettivo le proprie armi migliori. Il Catanzaro ha dimostrato di poter competere contro chiunque, soffrendo ma reagendo con carattere e identità.


Tra i simboli della serata, come sottolinea ancora Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, c’è inevitabilmente Pietro Iemmello. Il capitano giallorosso, fermo da circa un mese per problemi fisici, è entrato nel finale risultando immediatamente decisivo. Nonostante una condizione non ottimale e l’impossibilità di effettuare persino il riscaldamento pre-gara insieme ai compagni, il numero 9 ha cambiato il volto del match con qualità, leadership e personalità.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nell’analisi di Carlo Talarico, Iemmello ha prima distribuito palloni preziosi ai compagni, poi si è procurato e trasformato il calcio di rigore che ha chiuso definitivamente la sfida. Una giocata da leader assoluto, impreziosita dalla corsa liberatoria verso la curva dopo il gol del definitivo 3-0.

Il momento più emozionante della serata è arrivato proprio dopo la rete. Come evidenzia Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, Iemmello ha mostrato una maglia con la scritta “6 Unica”, omaggio diretto alla curva Massimo Capraro e frase storicamente legata a Francesco Totti. Un gesto che ha unito simbolicamente tutto il popolo giallorosso nella bolgia del “Ceravolo”.

Intanto cresce l’attesa per la semifinale contro il Palermo. Nel pomeriggio di ieri è ufficialmente partita la prevendita per la sfida di domenica sera e, secondo il Corriere dello Sport, l’affluenza registrata nelle prime ore lascia immaginare uno stadio ancora più gremito rispetto agli oltre 11 mila spettatori presenti contro l’Avellino.

 

Altre notizie

allenamento palermo playoff semifinale (2)

Corriere dello Sport: “Palermo, allarme Palumbo. E Bani lavora ancora a parte”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026
Palermo Spezia 1-0 (5) segre alessia

Corriere dello Sport: “Il Palermo per Alessia”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026
b4c53e9a-1ee8-46a5-9987-acb8e5e1f613

Palermo, la squadra saluta Alessia: delegazione rosanero alla camera ardente del Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
noto catanzaro

Anche il Catanzaro ricorda Alessia: «Il calcio ritrovi il suo volto più umano»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
palermo bari serie b 2-0 (23) schifani

Schifani rende omaggio ad Alessia al Renzo Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
palermo empoli 3-2 (1) Pallone

Giudice Sportivo, multa al Catanzaro: ecco tutti i provvedimenti dopo i playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
2cada035-a9cc-41b3-8b22-2161b0b9e7fe

Palermo, Mirri ricorda Alessia: «Ci ha dato una lezione di dignità e coraggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
Screenshot 2026-05-13 160732

Anche la Curva Nord Frosinone ricorda Alessia: «Piccola stella rosanero»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
Palermo Avellino 2-0 (38) palumbo

Palermo, ansia Palumbo: decisivi gli esami per capire i tempi di recupero

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (20)

Palermo, prosegue la preparazione verso Catanzaro: problema per Palumbo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
Screenshot 2026-05-13 153008

Anche la Juve Stabia ricorda Alessia: «Per sempre Ale»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
Palermo Avellino 2-0 (52) izzo patierno

Avellino, Izzo dopo l’eliminazione: «Abbiamo vissuto quattro mesi straordinari, torneremo ancora più affamati»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-05-14 062456

Corriere dello Sport: “Catanzaro, Iemmello guida il sogno playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (2)

Corriere dello Sport: “Palermo, allarme Palumbo. E Bani lavora ancora a parte”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026
Palermo Spezia 1-0 (5) segre alessia

Corriere dello Sport: “Il Palermo per Alessia”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026

Malina Casino : Gameplay Quick‑Hit pour le Joueur à Haute Intensité

Lorenzo Villa Maggio 14, 2026

RTbet Quick‑Play Slots: Padroneggiare Sessioni di Gioco Brevi e ad Alta Intensità

Lorenzo Villa Maggio 14, 2026