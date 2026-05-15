Corriere dello Sport: “Solo il Catanzaro. Inzaghi senza tifosi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
catanzaro palermo 1-1 (29) tifosi

La semifinale playoff tra Catanzaro e Palermo entra nel vivo tra statistiche, entusiasmo e misure restrittive legate all’ordine pubblico. Come racconta Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, la sfida del “Ceravolo” si giocherà anche sui numeri della storia recente dei playoff di Serie B, tradizionalmente poco favorevoli alle squadre arrivate quinte in classifica.

Nel focus firmato da Carlo Talarico per il Corriere dello Sport, viene evidenziato come soltanto quattro volte su diciannove la quinta classificata sia riuscita a conquistare la promozione in Serie A attraverso gli spareggi. Numeri che sorridono soprattutto alle terze classificate, promosse in nove occasioni, e che aggiungono ulteriore peso specifico alla doppia sfida tra Catanzaro e Palermo.


Intanto cresce l’attesa per la gara d’andata di domenica sera. Secondo quanto riportato da Carlo Talarico sulle colonne del Corriere dello Sport, il “Ceravolo” viaggia verso quota 13 mila spettatori, anche se non ci sarà il tutto esaurito a causa dell’assenza dei tifosi rosanero.

Il GOS, riunitosi ieri in Questura, ha infatti confermato il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia e la chiusura del settore ospiti, recependo le indicazioni arrivate dall’Osservatorio Nazionale e dal Casms. Una decisione attesa dopo quanto accaduto poche settimane fa al “Barbera”, quando era stato chiuso il settore destinato ai sostenitori del Catanzaro.

Il Corriere dello Sport sottolinea inoltre come il provvedimento verrà replicato anche per la gara di ritorno in programma mercoledì a Palermo. Nel frattempo si valuta la possibilità di destinare il settore ospiti del “Ceravolo” a gruppi di ragazzi appartenenti alle scuole calcio del territorio.

Sul campo, invece, Aquilani può sorridere. Carlo Talarico racconta infatti di un Catanzaro al completo durante gli allenamenti al PoliGiovino, con Koffi tornato regolarmente a lavorare con il gruppo dopo il problema alla caviglia.

La formazione dovrebbe ricalcare quella vista contro l’Avellino nel turno preliminare playoff. Pietro Iemmello, rientrato martedì dopo l’infortunio, dovrebbe iniziare ancora dalla panchina, mentre l’unico vero dubbio riguarda la corsia sinistra con il ballottaggio tra Di Francesco e D’Alessandro.

Il Corriere dello Sport evidenzia inoltre la crescita di Filippo Pittarello, premiato come miglior giocatore del mese di aprile dall’Assocalciatori dopo le recenti prestazioni offerte con la maglia giallorossa.

Infine, Carlo Talarico sottolinea un dato particolare emerso dopo il successo sull’Avellino: il Catanzaro ha chiuso la partita schierando praticamente soltanto giocatori italiani, con l’unica eccezione rappresentata da Patrick Nuamah, entrato nei secondi finali del recupero.

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