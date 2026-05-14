Avellino, D’Agostino jr: «Playoff obiettivo non scontato, costruite le basi per il futuro»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026
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Attraverso i propri canali social, l’amministratore delegato dell’Avellino, Giovanni D’Agostino, ha espresso un bilancio sulla stagione appena terminata, elogiando e ringraziando la propria squadra per gli obiettivi raggiunti e lanciando uno sguardo al futuro.

«La Stagione 2025/2026 per noi è finita e sono fiero di aver contribuito a far rispettare questi colori nel campionato più bello e difficile d’Italia. La nostra reale potenzialità probabilmente deve ancora esplodere del tutto, ma abbiamo costruito ottime basi per il futuro. Continuando così cresceremo ancora, ma è vietato dare per scontato l’obiettivo raggiunto».


Ottimo primo anno di Serie B per l’Avellino, che ha confermato la categoria: «La salvezza in cadetteria è un valore che va protetto e mai banalizzato: è la nostra categoria, la nostra attuale e giusta dimensione, e dobbiamo goderne ogni attimo. Mettiamo questo altro mattoncino e prepariamone un altro».

D’Agostino esprime inoltre un pensiero per i sostenitori della squadra: «Sui tifosi ogni parola sarebbe superflua: il vero e unico patrimonio del Club, esempio di appartenenza e civiltà. Non ho bisogno di accattivare nessuno. Semplicemente stupefacenti».

Infine, l’amministratore delegato non nascondere la propria gratitudine verso tutti i componenti del club:«Un sentito ringraziamento a ogni singolo calciatore, agli staff, ai collaboratori e ai professionisti, senza i quali la società sarebbe in balia delle onde e dell’improvvisazione. Al netto degli errori inevitabilmente commessi, è stata una stagione super positiva, per la quale avrei firmato ad occhi chiusi».

 

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