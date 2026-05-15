Corriere dello Sport: “Palermo, serve il gol fuori casa. Bani verso il recupero”

Il Palermo si avvicina alla semifinale playoff contro il Catanzaro con una certezza e un dubbio: la solidità difensiva può fare la differenza, ma servirà maggiore concretezza offensiva lontano dal “Barbera”. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i rosanero non potranno permettersi di gestire la gara d’andata pensando soltanto al vantaggio del miglior piazzamento in classifica.

Nel focus firmato da Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, viene evidenziato il netto contrasto tra il rendimento casalingo del Palermo e quello esterno. Al “Barbera” la squadra di Inzaghi ha costruito gran parte delle proprie fortune con 46 punti e 38 reti segnate, mentre in trasferta i numeri offensivi sono decisamente meno convincenti.





Secondo quanto sottolineato da Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, nelle ultime sette gare esterne il Palermo ha realizzato appena cinque gol, senza mai segnare più di una rete nella stessa partita. Un dato che preoccupa soprattutto alla vigilia di una sfida contro un Catanzaro che fa della produzione offensiva uno dei suoi punti di forza.

Nel dettaglio, il Corriere dello Sport ricorda i gol recenti arrivati lontano da casa: Pohjanpalo a Pescara e Carrara, Bani nel successo di Padova e le giocate decisive di Ranocchia e Palumbo nei pareggi ottenuti contro Frosinone e Reggiana. Troppo poco, però, per una squadra chiamata ad alzare il livello nei playoff.

Paolo Vannini, nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, si sofferma anche sul momento degli attaccanti. Pohjanpalo non segna in trasferta da cinque gare consecutive, statistica insolita per il centravanti finlandese. Anche Le Douaron e Johnsen, pur offrendo prestazioni positive, stanno faticando a incidere sotto porta.

Per questo motivo Inzaghi punta molto sul possibile recupero di Mattia Bani. Il capitano rosanero continua il lavoro personalizzato per essere presente al “Ceravolo” e il suo rientro viene considerato fondamentale non solo sul piano difensivo ma anche per leadership e organizzazione del reparto.

Il Corriere dello Sport evidenzia infatti come il Palermo abbia spesso costruito i propri risultati esterni più sulla compattezza difensiva che sulla forza offensiva. Tuttavia, contro un Catanzaro prolifico e aggressivo, servirà inevitabilmente una crescita nella fase realizzativa.

Infine, Paolo Vannini racconta anche il forte coinvolgimento emotivo della squadra per la scomparsa della piccola Alessia La Rosa. Oggi il Palermo parteciperà ai funerali della bambina in Cattedrale e, proprio per questo motivo, il programma degli allenamenti è stato modificato con una seduta prevista nel pomeriggio a Torretta. Nel frattempo continua l’omaggio del popolo rosanero al “Barbera”, dove si sta preparando anche un murales dedicato alla piccola tifosa.