Repubblica: “Palermo, ansia Palumbo e Bani. E torna il caso Feliciani”

Filippo Inzaghi aspetta risposte decisive da Antonio Palumbo e Mattia Bani in vista della semifinale playoff contro il Catanzaro. Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, i due rosanero hanno svolto anche ieri lavoro differenziato e le loro condizioni verranno monitorate quotidianamente fino alla sfida del “Ceravolo”.

Nel focus firmato da Valerio Tripi per Repubblica Palermo, emerge tutta la cautela dello staff tecnico e medico rosanero. Mancano ancora due allenamenti prima della gara di domenica e, al momento, è difficile capire se prevalga l’ottimismo o la prudenza sul recupero dei due giocatori.





Secondo quanto riportato da Repubblica Palermo, Inzaghi e il suo staff stanno preparando sia il piano tattico con Palumbo e Bani disponibili sia le eventuali alternative nel caso in cui uno o entrambi non dovessero recuperare. Una gestione delicata anche alla luce del possibile tour de force playoff, che potrebbe portare il Palermo a disputare quattro gare in dodici giorni.

Valerio Tripi, nel suo approfondimento su Repubblica Palermo, sottolinea però come Inzaghi ragioni sempre partita dopo partita, soprattutto nei playoff, dove ogni dettaglio può risultare decisivo. Per questo motivo il Palermo proverà a recuperare entrambi senza però correre rischi inutili.

Situazioni differenti per i due rosanero. Bani, infatti, non arriva da un vero infortunio ma da una gestione fisica mirata. Il capitano continua a lavorare con i preparatori atletici e resta fondamentale per equilibrio, leadership e organizzazione difensiva. Repubblica Palermo evidenzia inoltre come il rendimento della squadra senza il numero 13 non sia stato sempre all’altezza durante la stagione.

Diverso il discorso per Palumbo. Come ricorda Valerio Tripi sulle colonne di Repubblica Palermo, il fantasista si è fermato dopo il trauma toracico-costale e la leggera distorsione al ginocchio riportati nell’allenamento di mercoledì. Gli esami non hanno evidenziato lesioni o problematiche gravi, ma il dolore non consente ancora al giocatore di allenarsi regolarmente con il gruppo.

In caso di forfait del numero 5, Inzaghi valuta diverse alternative. Repubblica Palermo indica Dennis Johnsen come possibile soluzione offensiva, mentre Gyasi rappresenta l’opzione già utilizzata nelle ultime occasioni in cui Palumbo è rimasto fuori.

Infine, nel racconto di Valerio Tripi per Repubblica Palermo, torna al centro dell’attenzione anche la designazione arbitrale di Ermanno Feliciani per Catanzaro-Palermo. Una scelta che ha riacceso le polemiche tra i tifosi rosanero dopo il contestato episodio di Reggiana-Palermo, quando il direttore di gara non assegnò un calcio di rigore per il tocco di mano di Bonetti sul colpo di testa di Pierozzi.

Lo stesso Inzaghi, dopo Palermo-Catanzaro, aveva raccontato che dagli arbitri fosse arrivata una sorta di ammissione di errore per quell’episodio. Ma, come sottolinea Repubblica Palermo, nell’ambiente rosanero restano dubbi e preoccupazioni alla vigilia della semifinale playoff.