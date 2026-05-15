Monza, Burdisso: «Prendiamoci ciò per cui abbiamo lottato tutto l’anno»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
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Il Monza è pronto a entrare in scena nei playoff di Serie B. Come racconta Tuttosport nell’articolo firmato da Diego Marturano, la squadra brianzola si avvicina alla semifinale d’andata contro la Juve Stabia con la consapevolezza di giocarsi tutto in 180 minuti che valgono una stagione.

Paolo Bianco ha parlato con grande chiarezza alla vigilia della sfida del “Menti”, sottolineando immediatamente le difficoltà del mini torneo playoff: «Servono personalità e nervi saldi. Nei playoff cambia tutto rispetto alla stagione regolare perché il margine di errore è praticamente nullo».


Secondo quanto riportato da Diego Marturano su Tuttosport, il tecnico del Monza crede fortemente nelle qualità della propria squadra: «Abbiamo dimostrato durante il campionato di poter superare queste avversarie, ma ora inizia qualcosa di completamente diverso. Arriviamo pronti e stiamo bene».

L’analisi di Diego Marturano per Tuttosport evidenzia anche un dato importante: durante la regular season il Monza non ha mai perso contro nessuna delle altre semifinaliste playoff. Vittoria e pareggio contro Juve Stabia e Catanzaro, percorso netto invece contro il Palermo.

In settimana il gruppo ha lavorato al completo grazie ai recuperi di Azzi e Ravanelli, anche se Bianco deciderà soltanto nelle ultime ore se impiegarli dal primo minuto. Grande attenzione anche all’ambiente che attenderà i brianzoli a Castellammare.

Il tecnico biancorosso ha speso parole di grande rispetto per la Juve Stabia nelle dichiarazioni raccolte da Diego Marturano su Tuttosport: «Affrontiamo una squadra forte, con una precisa identità di gioco. Lo ha dimostrato anche contro il Modena, avendo la pazienza di aspettare l’episodio giusto».

Bianco ha poi affrontato anche il tema del sintetico del “Menti”: «All’andata ci abbiamo messo un po’ ad adattarci, ma poi abbiamo tenuto bene il campo. Andremo lì per fare la nostra partita senza pensare ai vantaggi regolamentari. Vogliamo vincere nei 180 minuti».

Nel frattempo, come racconta ancora Diego Marturano per Tuttosport, anche il direttore sportivo Nicolas Burdisso ha voluto suonare la carica attraverso i social: «Andiamo a prenderci quello che vogliamo e per cui abbiamo lottato tutta la stagione».

Il ritorno si giocherà martedì prossimo all’U-Power Stadium, ma il Monza sa bene che gran parte del destino promozione passerà già dalla difficile trasferta di Castellammare.

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