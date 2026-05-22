Playoff Serie B, la finale d’andata affidata a Marchetti
Dopo aver superato in semifinale rispettivamente Juve Stabia e Palermo, Monza e Catanzaro si sfideranno in finale per un posto nel prossimo campionato di Serie A.
Il match di andata, che si svolgerà al “Ceravolo” domenica 24 maggio alle ore 20.00, sarà diretto da Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Le due compagini sono pronte ad affrontarsi all’ultimo atto dei playoff di Serie B, quello decisivo.
Di seguito la designazione arbitrale:
Catanzaro – Monza (ore 20:00)
Arbitro: Matteo Marchetti
Assistenti: Berti – Colarossi
IV: Crezzini
VAR: Federico Dionisi
AVAR: Ghersini