Stadio Renzo Barbera, approvato l’emendamento di Fratelli d’Italia: avanti verso la nuova convenzione

Prosegue l’iter per la riqualificazione del “Renzo Barbera”. È stato infatti approvato l’emendamento presentato dal capogruppo di Fratelli d’Italia Giuseppe Milazzo insieme ad altri consiglieri, un passaggio che punta ad accelerare il percorso amministrativo legato al futuro dello stadio di Palermo.

L’emendamento prevede l’inserimento dell’intervento nel DUP, il Documento Unico di Programmazione, strumento centrale per il bilancio di previsione del Comune. Un passaggio che consentirà di procedere verso la nuova convenzione e la successiva approvazione del progetto di ammodernamento dell’impianto rosanero.





L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è quello di trasformare il “Renzo Barbera” in uno stadio moderno, efficiente e adeguato alle ambizioni della città, creando al tempo stesso nuove opportunità di sviluppo economico, turistico e sociale per il territorio.

«Lavoriamo con determinazione – ha dichiarato Giuseppe Milazzo – affinché Palermo possa disporre di infrastrutture adeguate alla propria storia e al proprio prestigio. Il Renzo Barbera è un simbolo della nostra identità cittadina e investire nella sua riqualificazione significa investire nel futuro della città, nello sport e nei giovani».

Nel comunicato viene inoltre ribadita la volontà dell’amministrazione di proseguire il lavoro in sinergia con tutte le istituzioni coinvolte, nella convinzione che il rilancio dello stadio rappresenti una priorità strategica non soltanto per la tifoseria rosanero, ma per l’intera comunità cittadina.

Il progetto sul “Renzo Barbera” resta uno dei dossier più importanti in vista di Euro 2032, con Palermo che punta a candidarsi come una delle sedi dell’Europeo.