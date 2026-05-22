Modena, esonerato Sottil: il club avvia un nuovo corso nonostante i playoff

Il Modena cambia guida tecnica al termine della stagione appena conclusa. Attraverso un comunicato ufficiale, il club gialloblù ha annunciato di aver sollevato Andrea Sottil dall’incarico di allenatore della prima squadra, insieme a tutto il suo staff tecnico.

L’esonero riguarda anche i collaboratori Gianluca Cristaldi, Cristian Bella, Matteo Tomei, Salvatore Gentile ed Eugenio Vassalle, che lasciano il club insieme al tecnico piemontese.





Nel comunicato diffuso dalla società emiliana, il Modena ha spiegato che la decisione non è legata ai risultati ottenuti sul campo, ma alla volontà di aprire una nuova fase progettuale: «Pur a fronte dei risultati positivi ottenuti, la decisione nasce dall’esigenza di dare inizio ad un nuovo corso».

Andrea Sottil chiude dunque la propria esperienza in gialloblù dopo una stagione conclusa con il raggiungimento dei playoff, traguardo che aveva consentito al Modena di restare in corsa per la promozione.

Il presidente Carlo Rivetti e tutta la società hanno voluto ringraziare pubblicamente l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto nel corso dell’annata sportiva: «Grande professionalità e impegno», si legge nella nota ufficiale del club.

Il Modena ha infine augurato a Sottil e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale.