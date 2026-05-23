Corriere dello Sport: “Palermo, ritiro a luglio e tour in Australia: sfida alla Juventus a Perth”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
Inzaghi Conferenza Stampa Playoff Serie B (5)

Il Palermo ha già iniziato a programmare la prossima stagione. Come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il club rosanero avrebbe definito le prime tappe della preparazione estiva in vista del campionato 2026/27.

Secondo il Corriere dello Sport, il ritiro precampionato inizierà nella prima settimana di luglio e durerà circa tre o quattro settimane, con Filippo Inzaghi pronto a ripartire dopo la delusione playoff contro il Catanzaro.


Nel pezzo firmato da Paolo Vannini viene inoltre evidenziato uno degli appuntamenti più attesi dell’estate rosanero: il Palermo volerà infatti in Australia nel mese di agosto per affrontare la Juventus in amichevole.

La sfida contro i bianconeri è prevista l’11 agosto a Perth e rappresenterà uno degli eventi internazionali più importanti dell’estate del club siciliano.

Secondo il Corriere dello Sport, il test contro la Juventus sarà uno degli ultimi impegni prima del debutto ufficiale del Palermo in Coppa Italia.

Il tour australiano conferma inoltre la volontà del City Football Group di aumentare la visibilità internazionale del club rosanero anche fuori dai confini italiani.

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