Serie A: l’Atalanta acciuffa il pari nel finale, a Firenze termina 1-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
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La sfida tra Fiorentina e Atalanta si è conclusa con un pareggio per 1-1 al termine di una gara intensa e ricca di occasioni da entrambe le parti. Un risultato che lascia qualche rimpianto soprattutto ai viola, raggiunti nel finale dopo aver accarezzato il successo per gran parte dell’incontro.

L’Atalanta ha iniziato con aggressività, creando diverse opportunità già nei primi minuti con Lazar Samardzic e Marten de Roon, ma un attento Oliver Christensen ha mantenuto la Fiorentina in partita grazie a interventi decisivi. I padroni di casa hanno poi preso fiducia e al 39’ hanno trovato il vantaggio: Marco Brescianini ha servito un perfetto assist per Roberto Piccoli, bravo a battere Marco Sportiello con una conclusione precisa sotto l’incrocio.


Nel secondo tempo la squadra bergamasca ha aumentato la pressione alla ricerca del pareggio. Christensen si è ancora distinto su Sulemana e Samardzic, mentre la Fiorentina ha sfiorato il raddoppio con Fabbian e Mandragora. Quando la vittoria sembrava ormai vicina per i viola, all’82’ è arrivato l’episodio decisivo: nel tentativo di anticipare un avversario, Pietro Comuzzo ha deviato il pallone nella propria porta, firmando lo sfortunato autogol dell’1-1.

Nel finale entrambe le squadre hanno cercato il colpo vincente, ma senza successo. L’Atalanta recrimina per alcune occasioni sprecate, come il tiro alto di Raspadori all’86’, mentre la Fiorentina può recriminare per aver subito il pareggio dopo una prova ordinata e combattiva.

  1. Inter — 86 punti
  2. Napoli — 73 punti
  3. Milan — 70 punti
  4. Roma — 70 punti
  5. Como — 68 punti
  6. Juventus — 68 punti
  7. Atalanta — 59 punti
  8. Bologna — 55 punti
  9. Lazio — 51 punti
  10. Udinese — 50 punti
  11. Sassuolo — 49 punti
  12. Torino — 44 punti
  13. Parma — 42 punti
  14. Fiorentina — 42 punti
  15. Genoa — 41 punti
  16. Cagliari — 40 punti
  17. Lecce — 35 punti
  18. Cremonese — 34 punti
  19. Verona — 21 punti
  20. Pisa — 18 punti

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