De Siervo: «Serve un’agenda comune per rilanciare il calcio italiano»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 14, 2026
Serie B Palermo Sampdoria 2-2 (1) de siervo

Luigi De Siervo ha parlato del momento del calcio italiano a margine dell’evento “Ip & Sports: Ready, Set, Play”, organizzato dalla Fapav, sottolineando la necessità di una strategia condivisa per il futuro del movimento.

L’amministratore delegato della Lega Serie A ha evidenziato come, nonostante le difficoltà, all’interno della Lega ci sia consapevolezza del momento delicato e la volontà comune di lavorare per una fase di rilancio. «L’agenda è comune – ha spiegato – e nelle prossime settimane possono esserci belle novità».


De Siervo ha poi elogiato la crescita della finale di Coppa Italia, definendola ormai un evento «al livello di una finale di Champions League», capace di valorizzare il calcio italiano anche dal punto di vista dello spettacolo e dell’organizzazione.

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