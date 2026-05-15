Frosinone, Stirpe: «La sfida sarà rimanere in A il più possibile»

Il presidente del Frosinone Calcio, Maurizio Stirpe, è tornato a parlare dopo la promozione in Serie A, rilasciando una lunga intervista a TeleUniverso. Tra i temi affrontati, la crescita della squadra, il lavoro svolto dal club e le prospettive future della società giallazzurra.

Stirpe ha definito la stagione appena conclusa «una bella fiaba con un finale inatteso», sottolineando il lavoro del gruppo e dello staff tecnico: «Quando le cose funzionano bene perché c’è armonia e tutti remano dalla stessa parte, alla fine il risultato può anche non essere una sorpresa».





Il presidente ha poi elogiato il percorso di crescita dei giovani calciatori, soffermandosi in particolare su Bracaglia e Palmisani: «Palmisani era all’inizio. Una grossa incognita ma veramente ci ha sorpresi in un modo incredibile», mentre su Bracaglia ha parlato di «certezze» già intraviste nella scorsa stagione.

Ampio spazio anche al clima interno dello spogliatoio e della società: «Si è creata l’empatia giusta che ha consentito a tutti di remare nella stessa direzione», evidenziando come durante l’anno non ci siano stati attriti tra dirigenti, staff e giocatori.

Ripercorrendo i suoi 23 anni alla guida del club, Stirpe ha individuato diverse fasi della storia recente del Frosinone, indicando ora una nuova missione per il club ciociaro: «Oggi comincia una fase nuova, la sfida è provare a rimanere in Serie A più tempo possibile, puntando innanzitutto alla salvezza».

Sul futuro dell’allenatore Massimiliano Alvini, il presidente ha chiarito: «Ha un contratto, ma se poi lui decide di voler cambiare o fare un’altra esperienza, questa non è la prigione di nessuno».

Infine, Stirpe ha parlato anche delle infrastrutture e del futuro societario, ribadendo l’importanza dello stadio e dei centri sportivi per la crescita del club: «Le infrastrutture sono fondamentali», aggiungendo poi sul tema della successione: «Bisogna guardare al futuro, nessuno è immortale».