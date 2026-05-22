Vicenza: occhi su Pecorino del Südtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
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Il Vicenza continua a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione, con il direttore sportivo Giorgio Zamuner particolarmente concentrato su possibili rinforzi per l’attacco.

Oltre ai nomi già noti di Daniele Montevago e Giuseppe Di Serio, nelle ultime ore sono emersi Ettore Gliozzi del Modena e Silvio Merkaj del Südtirol. Ma non è tutto: secondo Biancorossi.net, nel mirino del club berico ci sarebbe anche Emanuele Pecorino, punta titolare dei bolzanini in prestito dalla Juventus, con possibilità di riscatto.

L’interesse del Vicenza resta comunque condizionato dalla permanenza in Serie B e per il momento il club osserva con attenzione l’evolversi della situazione, valutando le possibili strategie per rafforzare l’attacco.


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