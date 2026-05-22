Avellino: non solo D’Angelo, avanza la candidatura di Cioffi

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
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In casa Avellino prosegue la ricerca del nuovo allenatore che prenderà il posto di Davide Ballardini. Il nome seguito da tempo dal club irpino resta quello di Luca D’Angelo, ma nelle ultime ore è emersa un’alternativa concreta: Gabriele Cioffi, ex tecnico di Hellas Verona e Udinese.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il profilo di Cioffi sta guadagnando terreno nelle valutazioni della dirigenza biancoverde, grazie soprattutto all’esperienza maturata in Serie A, considerata un elemento di rilievo nella scelta del prossimo allenatore.


La decisione finale è attesa nelle prossime settimane, mentre la dirigenza Avellino valuta attentamente le opzioni per affidare la panchina a un tecnico capace di guidare la squadra verso gli obiettivi stagionali.

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