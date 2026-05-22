Foschi: «Inzaghi avrebbe vantaggio ad andare all’Hellas. Sogliano? Secondo me ci pensa il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
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Il dirigente sportivo Rino Foschi, intervistato oggi dall’edizione veronese de L’Arena, non ha risparmiato giudizi sulla situazione in casa Hellas Verona, partendo dal direttore sportivo gialloblù Sean Sogliano: «Ditegli che la smetta, o resta al Verona o se ne va. Sean mi piace perché è scorbutico e secco coi procuratori, forse vuole più garanzie da questi americani per fare la squadra. Lo capisco, ma c’è un limite. Secondo me anche il Palermo ci sta facendo un pensierino».

Foschi aggiunge un richiamo deciso all’azione: «Da Verona è dura andarsene, però Sogliano deve sciogliere le riserve, altrimenti è complice. L’Hellas ha sbagliato in tante piccole cose, ma le colpe sono di tutti. Per questo dico a Sean di decidersi. Tutti dicono che Tony D’Amico va al Milan ma per me c’è in ballo ancora la Roma. Un ragazzo da prendere per me è Pietro Accardi: una stagione sbagliata può capitare, ma è un bravo DS».


Non manca poi un commento sulle possibili scelte per la panchina gialloblù: «Ho sentito che Inzaghi vuole restare al Palermo. Pippo avrebbe un grande vantaggio ad andare all’Hellas, Juric è un rischio troppo grande. Aquilani ha fatto molto bene mentre credo che Abate sia già del Sassuolo».

Foschi conferma così di avere le idee chiare sul futuro del Verona, tra conferme, scelte coraggiose e nuove opportunità di mercato.

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