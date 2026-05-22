Fiorentina avanti all’intervallo: Piccoli firma l’1-0 contro l’Atalanta

Si chiude con la Fiorentina avanti 1-0 il primo tempo della sfida contro l’Atalanta. Dopo una prima parte di gara equilibrata e ricca di occasioni soprattutto per i bergamaschi, i viola hanno trovato il vantaggio al 39’.

L’Atalanta parte meglio e crea diverse opportunità con Samardzic, De Roon e Raspadori, ma trova sulla propria strada un attento Christensen, decisivo con alcuni interventi importanti. La Fiorentina cresce col passare dei minuti e al 39’ colpisce: Marco Brescianini serve un ottimo pallone a Roberto Piccoli, che davanti alla porta non sbaglia e firma l’1-0 con una conclusione precisa sotto la traversa.





Nel finale i viola sfiorano anche il raddoppio con Fabbian, che di testa però non riesce a impensierire la difesa atalantina. Dopo un minuto di recupero, le squadre vanno così negli spogliatoi con la Fiorentina in vantaggio di misura.