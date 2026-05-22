Playout Serie B: il Südtirol pareggia e si salva, Bari retrocesso in C

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
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Si chiude senza reti anche la gara di ritorno dei playout di Serie B tra SudTirol e Bari. Dopo lo 0-0 dell’andata, il pari a reti bianche maturato al Druso premia gli altoatesini, che conquistano la salvezza, mentre per il Bari arriva una clamorosa retrocessione in Serie C.

Una doppia sfida segnata dalla tensione e dalla paura di sbagliare, anche se le occasioni non sono mancate. Nel primo tempo il SudTirol colpisce un palo con Molina, mentre nella ripresa il VAR annulla il possibile vantaggio firmato da Pecorino.


Anche il Bari prova a reagire e sfiora il gol con Gytkjaer, ma Adamonis si supera con un intervento decisivo. Alla fine il risultato non cambia: il SudTirol resta in Serie B, il Bari saluta la categoria al termine di una stagione amarissima.

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