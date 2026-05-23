Gazzetta dello Sport: “Modena, c’è anche Gilardino per la panchina”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
Alberto Gilardino

Alberto Gilardino - fonte lapresse - ilovepalermocalcio

Il Modena cambia guida tecnica dopo l’eliminazione nei playoff di Serie B. Nonostante un altro anno di contratto, il club emiliano ha deciso di sollevare dall’incarico Andrea Sottil e tutto il suo staff, aprendo ufficialmente una nuova fase del progetto tecnico voluto dalla proprietà.

Nel focus firmato da Paolo Reggianini sulla Gazzetta dello Sport viene spiegato come, insieme a Sottil, siano stati esonerati anche i collaboratori Cristaldi, Bella, Tomei, Gentile e Vassalle. Una decisione maturata nelle ultime settimane e accelerata soprattutto dalla delusione per il ko casalingo nel turno preliminare playoff contro la Juve Stabia di Ignazio Abate.


Secondo quanto raccontato da Paolo Reggianini per la Gazzetta dello Sport, il sesto posto finale non è bastato a salvare l’ex tecnico gialloblù. A pesare è stato soprattutto il netto calo nella seconda parte della stagione dopo un avvio sorprendente che aveva visto il Modena addirittura primo in classifica alla nona giornata.

Nel pezzo della Gazzetta dello Sport firmato da Paolo Reggianini emerge come uno dei problemi principali della stagione sia stato il rendimento offensivo della squadra. L’attacco non avrebbe garantito continuità e peso realizzativo, situazione che lo stesso Sottil avrebbe dovuto gestire anche a causa di diversi contratti già presenti in rosa.

Determinante, secondo Paolo Reggianini sulla Gazzetta dello Sport, anche il rendimento negativo nel finale di campionato: nelle ultime otto partite il Modena ha raccolto appena una vittoria, il derby contro la Reggiana, accompagnata da due pareggi e cinque sconfitte.

Tra le poche note positive restano invece la crescita di giovani come Tonoli, Massolin, Sersanti e Wiafe, valorizzati nel corso della stagione nonostante le difficoltà attraversate dalla squadra nella corsa playoff.

Adesso il presidente Carlo Rivetti è chiamato a individuare il nuovo allenatore per rilanciare un progetto che, dalla promozione in Serie B del 2022 a oggi, ha già visto alternarsi cinque tecnici diversi: Tesser, Bianco, Bisoli, Mandelli e Sottil.

La Gazzetta dello Sport evidenzia come la dirigenza abbia già iniziato a valutare diversi profili di spessore per la successione. Tra i nomi più caldi figurano Ignazio Abate, protagonista proprio dell’eliminazione del Modena nei playoff con la Juve Stabia, Luca D’Angelo, Davide Nicola e Alberto Gilardino.

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