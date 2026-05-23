Giornale di Sicilia: “Palermo, il problema trasferte ha pesato sulla corsa Serie A”

Il doppio confronto contro il Catanzaro ha finito per rappresentare perfettamente la stagione del Palermo. È questa la riflessione proposta da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, che analizza il rendimento dei rosanero lontano dal “Barbera”, considerato uno dei fattori decisivi nella mancata promozione in Serie A.

Secondo il Giornale di Sicilia, il Palermo si è dimostrato quasi perfetto nelle gare casalinghe ma troppo fragile in trasferta, soprattutto negli scontri diretti più importanti della stagione.





Alessandro Arena evidenzia infatti come i 26 punti conquistati fuori casa rappresentino comunque il quarto miglior rendimento della Serie B, ma sottolinea che i risultati negativi contro le dirette concorrenti abbiano avuto un peso enorme nel cammino rosanero.

Nel pezzo del Giornale di Sicilia viene ricordato come il Palermo abbia ottenuto soltanto sei vittorie esterne in 19 partite, accompagnate da otto pareggi e cinque sconfitte.

Particolarmente pesante il bilancio dell’ultimo periodo della stagione. Prima del crollo di Catanzaro nei playoff, infatti, i rosanero avevano raccolto appena due punti nelle trasferte contro Frosinone, Reggiana e Venezia.

Secondo Alessandro Arena, il vero rammarico nasce dal fatto che nello stesso periodo il Palermo al “Barbera” stesse invece dominando gli avversari.

Il Giornale di Sicilia sottolinea anche il netto calo offensivo e difensivo lontano da casa nelle ultime settimane del campionato: appena cinque reti segnate nelle ultime sette gare esterne e nove gol subiti nello stesso arco temporale.

Per il quotidiano, inizialmente quei segnali sembravano semplicemente legati a un calo fisiologico in vista dei playoff. La disfatta del “Ceravolo”, però, avrebbe fatto crollare definitivamente tutte le certezze della squadra di Inzaghi.

Nonostante la reazione d’orgoglio mostrata nella semifinale di ritorno al “Barbera”, il Palermo non è infatti riuscito a rimontare il pesante 3-0 subito in Calabria.

Secondo il Giornale di Sicilia, proprio la differenza di rendimento tra casa e trasferta rappresenterà uno degli aspetti principali su cui Inzaghi dovrà lavorare in vista della prossima stagione.

Alessandro Arena evidenzia inoltre come il Palermo abbia raccolto troppo poco negli scontri diretti esterni contro le prime otto della classifica: appena tre punti frutto di tre pareggi.

Anche contro le squadre di medio-bassa classifica, aggiunge il Giornale di Sicilia, i rosanero hanno spesso lasciato punti pesanti lontano dal “Barbera”, pareggiando contro Mantova, Cesena, Entella, Sampdoria e Reggiana, oltre alla sconfitta contro il Pescara.

Il quotidiano conclude sottolineando come il Palermo non sia quasi mai riuscito a trasmettere in trasferta quella sensazione di superiorità che invece emergeva chiaramente nelle partite casalinghe.