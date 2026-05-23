Giornale di Sicilia: “«Ci riproveremo insieme» Il riscatto passa dai social”

Dopo l’eliminazione nei playoff contro il Catanzaro, diversi calciatori del Palermo hanno scelto i social per condividere emozioni, delusione e voglia di ripartire. Il Giornale di Sicilia, attraverso un pezzo firmato da Massimiliano Radicini, raccoglie i messaggi pubblicati dai protagonisti rosanero nelle ore successive alla semifinale del “Barbera”.

Tra gli interventi più toccanti c’è quello di Jacopo Segre, che ha voluto dedicare un lungo messaggio alla tifoseria rosanero e al ricordo della piccola Alessia.





«Da quando corro per la nostra maglia rosanero mi sento un uomo felice e realizzato», ha scritto Segre sui social. «Sento l’affetto di un popolo meraviglioso cui avrei voluto regalare, insieme ai miei compagni, la gioia che meritava».

Nel messaggio riportato dal Giornale di Sicilia, il centrocampista ha parlato anche del forte legame con la piccola Alessia: «Sono state due settimane pesanti e difficili emotivamente, sapete quale rapporto mi legasse alla nostra piccola Alessia».

Segre ha poi aggiunto: «Ciò che lega me e tutti voi è un qualcosa che trascende il solo rettangolo verde. Grazie di cuore per tutto il sostegno e per quello che rappresentate nella mia vita. Ci riproveremo. Insieme. Con un angioletto che ci aiuterà da lassù».

Anche Palumbo ha affidato ai social il proprio pensiero dopo la fine della stagione. Come riporta il Giornale di Sicilia, il fantasista rosanero ha promesso massimo impegno per il prossimo campionato.

«Grazie Palermo. Grazie palermitani. Per tutto l’amore, la vicinanza e le emozioni che siete riusciti a trasmettermi in questi pochi mesi», ha scritto Palumbo. «Volevamo farvi tornare dove meritate di stare, e ora non ci siamo riusciti… ma ci riusciremo il prossimo anno. Ci metterò tutto quello che ho. È una promessa».

Nel pezzo firmato da Massimiliano Radicini trovano spazio anche le parole di Giacomo Corona, che ha sottolineato il legame speciale vissuto da palermitano all’interno del gruppo rosanero.

«Le emozioni provate quest’anno da palermitano sono state uniche», ha scritto l’attaccante. «Insieme abbiamo creato una grande famiglia».

Messaggi di appartenenza anche da parte di Peda, che ha ricordato gli sforzi della squadra nel tentativo di conquistare la Serie A: «Abbiamo lottato e combattuto fino alla fine per provare a realizzare quello che era il nostro e il vostro sogno».

Infine Pierozzi, che ha voluto guardare già avanti: «Palermo ti entra nel cuore. È il sentimento di una città che cambia il tuo modo di vivere le cose. Da oggi si riparte: non c’è tempo per guardarsi indietro».

Il Giornale di Sicilia conclude sottolineando come, nonostante la delusione per la mancata promozione, il legame tra squadra e tifoseria sembri oggi più forte rispetto alle stagioni precedenti.