Tuttosport: “Palermo, l’anno zero. Dirigenza a Manchester, mercato con giocatori di Serie A”

Il Palermo è pronto a ripartire dopo la delusione dei playoff e a programmare quella che, nelle intenzioni del club, dovrà essere la stagione del definitivo salto di qualità. Come racconta Luigi Butera su Tuttosport, il prossimo campionato rappresenterà una sorta di anno zero per il progetto rosanero, con una nuova impostazione tattica e un mercato studiato per soddisfare le richieste di Filippo Inzaghi.

Secondo quanto evidenzia Luigi Butera su Tuttosport, la mancata promozione è stata accettata dall’ambiente grazie al percorso compiuto dalla squadra e al rapporto costruito dal tecnico con la tifoseria. Tuttavia, la prossima stagione sarà inevitabilmente quella delle aspettative più alte, perché a Palermo tutti si attendono il ritorno in Serie A dopo una lunga attesa.





Le basi della nuova annata sono già state gettate. Come sottolinea Luigi Butera su Tuttosport, Inzaghi sembra intenzionato ad abbandonare il sistema utilizzato nella scorsa stagione per passare stabilmente a una difesa a quattro. Le soluzioni al vaglio sono il 4-3-3 e il 4-2-3-1, modulo che aveva dato ottime indicazioni nella semifinale di ritorno contro il Catanzaro.

Il cambio di assetto tattico influenzerà inevitabilmente anche le strategie di mercato. Luigi Butera su Tuttosport spiega che la dirigenza rosanero, composta dall’amministratore delegato Gardini e dal direttore sportivo Osti, è impegnata a Manchester in una serie di incontri con il City Football Group per analizzare gli errori della stagione appena conclusa e pianificare gli interventi necessari per il futuro.

Nonostante l’amarezza per il mancato approdo in Serie A, il sostegno della proprietà non verrà meno. Come evidenzia Luigi Butera su Tuttosport, il City Football Group è pronto a confermare investimenti importanti anche nella prossima finestra di mercato, con una disponibilità economica che potrebbe essere addirittura superiore a quella della scorsa estate.

L’obiettivo non sarà quello di rivoluzionare l’organico, ma di intervenire in maniera mirata. Secondo Luigi Butera su Tuttosport, il Palermo dispone già di una solida base tecnica sulla quale costruire il futuro, ma il passaggio alla difesa a quattro richiederà alcuni innesti specifici. In particolare serviranno esterni offensivi capaci di creare superiorità numerica e di affiancare giocatori come Johnsen e Le Douaron, oltre a un nuovo centrale difensivo da inserire accanto a Bani.

La società vuole accelerare i tempi. L’intenzione è quella di mettere a disposizione di Inzaghi gran parte dei rinforzi già per l’inizio del ritiro estivo di Santa Cristina in Val Gardena, fissato per il 10 luglio. Parallelamente sarà necessario intervenire anche sul fronte delle uscite.

Tra le questioni più delicate figurano infatti le posizioni dei giocatori rientrati dai prestiti e di alcuni elementi che non sembrano rientrare pienamente nei piani tecnici. Il mercato dovrà inoltre chiarire il futuro di diversi calciatori che hanno trovato poco spazio o che non hanno convinto pienamente nel corso dell’ultima stagione. Per questo motivo l’estate del Palermo si preannuncia particolarmente intensa, con la volontà di costruire una squadra in grado di recitare finalmente un ruolo da protagonista nella corsa alla Serie A.