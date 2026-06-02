Corriere dello Sport: “Serie B, saltano altre tre panchine? Tutte le trattative del giorno”

Le panchine iniziano a prendere forma e il mercato entra sempre più nel vivo. Come riportato dal Corriere dello Sport, sono giorni particolarmente intensi per numerosi club di Serie B, impegnati tra scelte tecniche, rinnovi dirigenziali e operazioni in entrata e in uscita.

Si è ufficialmente concluso il ciclo di Antonio Calabro alla guida della Carrarese. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il tecnico è seguito da diversi club, tra cui il Padova, mentre la società toscana starebbe valutando Francesco Magnanelli come possibile successore. Dopo le recenti esperienze da collaboratore di Massimiliano Allegri alla Juventus e al Milan, Magnanelli sarebbe pronto per affrontare la sua prima esperienza da allenatore in Serie B.





Sul fronte delle panchine, il Verona continua a lavorare per individuare il profilo giusto per la prossima stagione. Il nome che resta in cima alla lista è quello di Alberto Gilardino, ma il club scaligero avrebbe avuto contatti anche con Marco Baroni. Intanto il Mantova potrebbe perdere Simone Trimboli, centrocampista seguito con attenzione sia dal Verona sia dalla Sampdoria.

Secondo il Corriere dello Sport, il Vicenza sta valutando Alvin Okoro per rinforzare il reparto offensivo. L’attaccante di proprietà del Venezia ha vissuto una seconda parte di stagione positiva con la maglia della Juve Stabia e potrebbe rappresentare un profilo interessante per il club biancorosso.

Movimenti importanti anche in casa Avellino. La dirigenza irpina continua a monitorare diversi profili per la porta. Tra i nomi valutati figura Tommaso Martinelli della Fiorentina, reduce dall’esperienza alla Sampdoria, ma nelle ultime ore avrebbe guadagnato terreno anche la candidatura di Mirko Pigliacelli, reduce da stagioni importanti con Palermo e Catanzaro. L’Avellino, inoltre, prosegue i contatti per Alessandro Pietrelli, rientrato alla Juventus dopo il prestito al Venezia.

Per il centrocampo i nomi caldi restano quelli di Giacomo Faticanti e Nunzio Lella. In avanti, invece, Alessandro Nesta avrebbe indicato una precisa richiesta alla dirigenza. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, il tecnico avrebbe chiesto l’avvio di una trattativa per portare in squadra Natan Girma della Reggiana. Nelle scorse ore Nesta, rientrato da Toronto, ha incontrato per la prima volta a Roma il direttore sportivo Aiello per pianificare il lavoro estivo.

Proprio la Reggiana è impegnata sul fronte rinnovi. Il club emiliano punta infatti a trattenere il difensore Andrea Papetti e il centrocampista Massimo Bertagnoli, entrambi in scadenza al termine della prossima stagione.

Novità anche a Cesena, dove tra oggi e domani potrebbe arrivare la definizione dell’accordo con Andrea Mancini per il ruolo di direttore sportivo. Il figlio dell’ex commissario tecnico della Nazionale dovrebbe firmare un contratto fino al 2028. Per la panchina il dirigente sarebbe orientato verso un allenatore italiano, con Galloppa e Tomei in posizione privilegiata, mentre restano sullo sfondo i profili di Calabro, Pagliuca e Possanzini. Più incerta, invece, la situazione di Ashley Cole, la cui permanenza è attualmente in discussione.

Capitolo Empoli. Dopo una stagione chiusa con una salvezza conquistata soltanto nelle battute finali, il club toscano vuole programmare il futuro con maggiore serenità. La prima questione riguarda l’allenatore. Fabio Caserta, arrivato per raccogliere l’eredità di Alessio Dionisi, potrebbe restare nonostante il contratto in scadenza. Tuttavia, come sottolineato dal Corriere dello Sport, non vengono escluse altre opzioni. Tra i profili valutati figurano Antonio Buscé, Pietro De Giorgio, Vinicio Edwards Espinal ed Emanuele Troise.

Sul mercato il direttore sportivo Stefanelli è chiamato a costruire una rosa competitiva senza rinunciare alla tradizionale valorizzazione dei giovani. L’Empoli continua a osservare con attenzione il campionato di Serie C, da cui la scorsa estate era arrivato Saporiti, oggi seguito con interesse dalla Sampdoria.

Tra i possibili protagonisti del mercato estivo c’è anche l’attaccante Popov. Il giovane centravanti ucraino, autore di una prima parte di stagione molto positiva, è seguito dal Cagliari e da diversi club stranieri, soprattutto in Germania e Francia.

Per quanto riguarda gli obiettivi in entrata, l’Empoli segue con interesse Olzer, in uscita dal Pescara, e Caccavo, autore di undici reti nell’ultimo campionato di Serie C con il Lumezzane. Sulla corsia esterna piace invece Dorval, esterno franco-algerino destinato a lasciare il Bari.

Il club azzurro dovrà inoltre affrontare la questione relativa ai numerosi prestiti. Tra i calciatori che potrebbero essere confermati figurano il portiere Fulignati della Cremonese, il difensore Lovato della Salernitana e l’esterno Moruzzi della Juventus. Sembrano invece destinati a rientrare alle rispettive società Fila, Nasti, Ilie, Obaretin, Ghion e Candela.

Tra i giocatori che torneranno dai rispettivi prestiti e che potrebbero essere valutati durante il ritiro estivo figurano Tosto, Konaté, Belardinelli e Seghetti. Un ulteriore tassello nella costruzione dell’Empoli che verrà e che, come evidenzia il Corriere dello Sport, punta a evitare le sofferenze vissute nell’ultimo campionato.