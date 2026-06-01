Catanzaro, Liberali: «Orgoglioso di questa stagione, ci siamo sempre divertiti»

Dopo la sconfitta nella finale playoff contro il Monza, l’attaccante del Catanzaro Mattia Liberali ha affidato ai social un lungo messaggio rivolto alla squadra, alla società e ai tifosi giallorossi. Un testo carico di soddisfazione e orgoglio, nel quale l’esterno d’attacco ha voluto sottolineare il valore del percorso compiuto dai giallorossi nel corso della stagione.

Questo il messaggio di Liberali:





“Ho vinto…

Ho vinto perché non solo ho conosciuto dei grandi professionisti, ma soprattutto delle grandi persone che mi hanno sempre sostenuto, migliorato calcisticamente e arricchito umanamente. Grazie alla società, allo staff e ai miei compagni, mi sono sentito fin da subito a casa.

Sono orgoglioso della stagione vissuta insieme, siamo passati dall’essere un gruppo a essere una famiglia in così poco tempo…L’affetto e la passione che ci uniscono fuori dal campo siamo riusciti a trasmetterli anche in campo, senza mai perdere la cosa più importante: il divertimento. Un ringraziamento speciale va sicuramente a voi tifosi, che siete stati un punto fermo e il nostro stimolo in ogni partita. Sia in casa che in trasferta, ci siete sempre stati. Grazie a voi e al vostro sostegno, siamo riusciti a vivere emozioni indimenticabili. E ora, buone vacanze meritate a tutti. Forza Aquile. “