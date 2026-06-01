Catanzaro, Liberali: «Orgoglioso di questa stagione, ci siamo sempre divertiti»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (35) liberali

Dopo la sconfitta nella finale playoff contro il Monza, l’attaccante del Catanzaro Mattia Liberali ha affidato ai social un lungo messaggio rivolto alla squadra, alla società e ai tifosi giallorossi. Un testo carico di soddisfazione e orgoglio, nel quale l’esterno d’attacco ha voluto sottolineare il valore del percorso compiuto dai giallorossi nel corso della stagione.

Questo il messaggio di Liberali:


“Ho vinto…
Ho vinto perché non solo ho conosciuto dei grandi professionisti, ma soprattutto delle grandi persone che mi hanno sempre sostenuto, migliorato calcisticamente e arricchito umanamente. Grazie alla società, allo staff e ai miei compagni, mi sono sentito fin da subito a casa.
Sono orgoglioso della stagione vissuta insieme, siamo passati dall’essere un gruppo a essere una famiglia in così poco tempo…L’affetto e la passione che ci uniscono fuori dal campo siamo riusciti a trasmetterli anche in campo, senza mai perdere la cosa più importante: il divertimento. Un ringraziamento speciale va sicuramente a voi tifosi, che siete stati un punto fermo e il nostro stimolo in ogni partita. Sia in casa che in trasferta, ci siete sempre stati. Grazie a voi e al vostro sostegno, siamo riusciti a vivere emozioni indimenticabili. E ora, buone vacanze meritate a tutti. Forza Aquile. “

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