Avellino, Pigliacelli resta un obiettivo: idea Lella per il centrocampo

Dopo l’ottima stagione disputata, conclusa con l’ottavo posto in classifica e la qualificazione ai playoff di Serie B, l’Avellino si muove sul mercato per rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato.

Secondo quanto riportato da SportChannel214, tra gli obiettivi più ambiziosi del club campano ci sarebbe l’estremo difensore ex Palermo, Mirko Pigliacelli. La trattativa, però, si preannuncia complessa, visto che il Catanzaro non vuole privarsi di uno dei migliori portieri del campionato cadetto e leader della squadra.





Inoltre, il direttore sportivo Mario Aiello starebbe monitorando anche Nunzio Lella. Il centrocampista, classe 2000, è in uscita dal Venezia, e potrebbe rappresentare un rinforzo di spessore per l’Avellino.