Vicenza, il ds Zamuner: «Mercato? Abbiamo un budget buono per fare le cose fatte bene»

A margine dell’evento “Pallone d’oro del calcio vicentino”, organizzato da “Il Giornale di Vicenza” e “Tva Vicenza”, il direttore sportivo del Vicenza, Giorgio Zamuner, ha fatto il punto in vista del calciomercato dopo la recente promozione in Serie B.

«Stiamo lavorando ma serve calma, stiamo ragionando con il mister e società – ha spiegato Zamuner -. Abbiamo rinnovato un po’ di giocatori e contiamo di andare in ritiro con l’80% della rosa, Stuckler e Rauti, che sono stati determinanti per la promozione sono arrivati ad agosto»





Una sessione di calciomercato importante per il Vicenza, che vuole costruire una squadra competitiva per il campionato: «Serve la calma per prendere i giocatori giusti. Il budget ? Assolutamente un budget buono per fare le cose fatte bene, noi sappiamo gli obiettivi che dobbiamo centrare per il mister e tifoseria e raggiungere i migliori traguardi possibili»