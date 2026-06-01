Scossa di terremoto a Palermo: epicentro in Calabria

Una forte scossa di terremoto di 5.6 è stata avvertita pochi minuti dopo la mezzanotte del 2 giugno. Il sisma, seguito da alcune scosse di assestamento, è stato percepito in diverse zone della città, dal centro fino ai quartieri periferici.

Numerose segnalazioni sono arrivate da aree come via Libertà, Roccella e Bonagia, dove i residenti hanno avvertito chiaramente il movimento del terreno. Nonostante il comprensibile spavento, al momento non si registrano danni a persone o cose.





La situazione resta sotto controllo. L’epicentro è quello della costa calabrese dove è stata avvertita di 6,2.