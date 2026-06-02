Corriere dello Sport: “Palermo, il nuovo Barbera prende forma: possibili chiusure di settori nel 2027”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (147) tifosi

Il Palermo ha ritrovato il proprio fortino. Dopo stagioni caratterizzate da un rendimento casalingo altalenante, la formazione guidata da Filippo Inzaghi ha riportato il Renzo Barbera al centro del proprio percorso di crescita, trasformandolo nuovamente in un’arma determinante nella corsa ai vertici della Serie B. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il salto di qualità dei rosanero è passato soprattutto dai risultati ottenuti davanti al pubblico di casa.

Secondo quanto racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo ha subito una sola sconfitta interna nel corso della stagione, il pesante 0-3 contro il Monza del 28 ottobre. Da quel momento i rosanero hanno cambiato marcia, restando imbattuti nelle successive quattordici partite disputate al Barbera.


I numeri certificano la crescita della squadra di Inzaghi. Come sottolinea ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo ha conquistato tredici vittorie nelle ultime quattordici gare casalinghe, lasciando punti soltanto nel pareggio per 2-2 contro la Juve Stabia. Un rendimento accompagnato da una notevole continuità offensiva: 35 reti segnate e una media di 2,5 gol a partita.

La rinascita del Barbera non si è limitata al terreno di gioco. Paolo Vannini, sulle colonne del Corriere dello Sport, evidenzia come il pubblico abbia risposto presente sin dalle prime giornate. Nel corso della stagione il Palermo non è mai sceso sotto quota 20 mila spettatori, superando in otto occasioni le 30 mila presenze. Il record è stato registrato nella semifinale playoff contro il Catanzaro, con 33.286 tifosi sugli spalti. La media finale di 28.112 spettatori rappresenta il miglior dato della Serie B e colloca il club rosanero tra le società più seguite del panorama calcistico italiano.

Uno degli aspetti più significativi evidenziati da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport riguarda il rapporto instaurato tra squadra e tifoseria. In una piazza tradizionalmente esigente e desiderosa di ritrovare la Serie A dopo dieci anni di assenza, il gruppo di Inzaghi è riuscito a conquistare fiducia e credibilità grazie a impegno, spirito di sacrificio e continuità di rendimento. Lo stesso tecnico rosanero ha più volte elogiato la maturità del pubblico e della Curva Nord, capaci di sostenere la squadra anche nei momenti più delicati della stagione.

Resta però aperto un tema importante in vista del futuro. I lavori di ristrutturazione del Renzo Barbera, che dovrebbero entrare nella fase operativa dopo la conferenza di servizi prevista per luglio, potrebbero comportare la chiusura di alcuni settori dell’impianto a partire da gennaio 2027. Per questo motivo il club starebbe già valutando una limitazione degli abbonamenti, fissando il tetto massimo a circa 17 mila tessere, un dato comunque vicino alle 16.504 sottoscritte nell’ultima campagna.

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