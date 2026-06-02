Giornale di Sicilia: “Palermo, rivoluzione mirata per Inzaghi: sette rinforzi per il nuovo 4-3-3”

Il Palermo pianifica il futuro e accelera le operazioni in vista della nuova stagione. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, negli uffici di viale del Fante e a Manchester, dove il direttore sportivo Osti è impegnato nel confronto con il City Football Group, si stanno definendo le strategie che accompagneranno il mercato estivo rosanero.

Secondo quanto riferisce Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’obiettivo della società è consegnare a Filippo Inzaghi un organico il più possibile completo già per l’inizio del ritiro estivo, fissato per il 10 luglio. Le idee tecniche sono già chiare e il Palermo si prepara a cambiare pelle attraverso un sistema di gioco diverso rispetto a quello utilizzato nella scorsa stagione.





Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il modulo di riferimento sarà il 4-3-3, schema sul quale verranno costruite le future operazioni di mercato. I nuovi acquisti dovranno essere perfettamente compatibili con il nuovo assetto tattico, mentre i giocatori già presenti in rosa saranno chiamati a proseguire il percorso di adattamento dopo l’esperienza maturata con il 3-4-2-1.

Il progetto di rafforzamento prevede un intervento importante ma senza stravolgimenti. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia spiega infatti che il Palermo punta a inserire almeno sette nuovi elementi. Tre di questi dovrebbero arrivare per occupare un ruolo da protagonisti nell’undici titolare, mentre altri quattro rappresenteranno valide alternative in grado di aumentare la competitività interna e le opzioni a disposizione di Inzaghi.

Parallelamente sarà necessario intervenire anche sul fronte delle uscite. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la gestione delle liste rappresenterà un elemento centrale della programmazione. Attualmente il Palermo dispone già di un numero elevato di calciatori over e sono previste diverse partenze tra giocatori fuori dal progetto tecnico, rientri dai prestiti e operazioni in uscita necessarie per alleggerire l’organico.

Particolare attenzione verrà riservata al reparto arretrato. Il Palermo è infatti alla ricerca di almeno due rinforzi difensivi. Il primo riguarda un centrale mancino che possa contendere una maglia a Ceccaroni, chiamato ad adattarsi alla linea difensiva a quattro. Il secondo profilo è quello di un terzino sinistro che possa alternarsi con Augello, apparso in difficoltà dal punto di vista fisico nel finale della scorsa stagione.

Per il ruolo di centrale, la strategia sarà quella già perseguita in passato per altri obiettivi di esperienza, con la ricerca di un calciatore che conosca a fondo il calcio italiano e che possa vantare un importante bagaglio di presenze in Serie A. Per la corsia mancina, invece, il club potrebbe orientarsi verso un profilo più giovane ma già rodato in Serie B, capace di garantire sia spinta offensiva sia affidabilità nella fase difensiva.