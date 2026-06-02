Giornale di Sicilia: “Occasioni e tentazioni, s’inizia a sondare il terreno”

Il Palermo si prepara all’apertura ufficiale del mercato estivo con una strategia già ben delineata. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club rosanero sta lavorando da settimane per individuare i profili più adatti al progetto tecnico di Filippo Inzaghi, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per puntare ai vertici della Serie B.

Secondo quanto riferisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, a viale del Fante non è prevista una rivoluzione dell’organico, ma un intervento mirato attraverso l’inserimento di tre o quattro elementi di spessore, possibilmente con esperienza maturata in Serie A. Il resto delle operazioni potrebbe invece riguardare giovani prospetti in grado di garantire qualità, prospettiva e benefici economici legati al sistema di valorizzazione degli Under.





Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo sta monitorando con particolare attenzione il mercato dei calciatori in scadenza di contratto. Tra i profili seguiti figurano Guarino dell’Empoli, Leone della Juve Stabia e soprattutto Bonfanti, difensore mancino di proprietà dell’Atalanta che nell’ultima stagione ha vestito la maglia dello Spezia e che Inzaghi conosce bene dai tempi dell’esperienza al Pisa.

L’elenco dei possibili obiettivi è ampio. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia segnala anche i nomi di Raimondo del Bologna, reduce dall’esperienza al Frosinone, Hasa del Napoli, visto alla Carrarese, e Obiang, centrocampista di grande esperienza che lascerà il Monza. Tra le opportunità a parametro zero vengono inoltre indicati El Shaarawy, in uscita dalla Roma, Estevez del Parma e Marin del Pisa, considerato uno dei profili più interessanti sul mercato.

Non mancano poi calciatori con contratto in scadenza nel 2027 che potrebbero diventare occasioni nelle prossime settimane. Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, nella lista dei possibili osservati speciali figurano Koutsoupias del Frosinone, Dany Mota del Monza, Kike Perez del Venezia e il trio del Catanzaro composto da Pompetti, Pontisso e Antonini.

Tra i giovani maggiormente attenzionati emergono inoltre Steven Shpendi dell’Empoli, Bragantini e Marras del Mantova, Cacciamani del Torino reduce dall’esperienza alla Juve Stabia, Abiuso della Carrarese e Begic, rientrato al Parma dopo il prestito alla Sampdoria. Si tratta di profili che potrebbero rappresentare investimenti per il presente e per il futuro del club rosanero.

Il nuovo Palermo nascerà anche in funzione delle idee tattiche di Filippo Inzaghi. Il tecnico valuta infatti diverse soluzioni di gioco, compreso il 4-3-3, motivo per cui il mercato sarà orientato alla ricerca di calciatori funzionali al nuovo assetto tattico. Al momento, però, ogni valutazione resta in fase preliminare e le strategie definitive saranno condivise con il City Football Group nelle prossime settimane.