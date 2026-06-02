Dua Lipa dice sì a Londra. A Palermo tre giorni di feste: «La mia scelta sulla Sicilia? Quando ero in vacanza mi hanno fatto vivere da persona normale»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
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Palermo si prepara a diventare il centro del jet set internazionale. Come racconta Simonetta Trovato sul Giornale di Sicilia, Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra e hanno scelto la Sicilia, in particolare Palermo e Bagheria, per celebrare l’evento con una serie di feste che richiameranno alcune delle più grandi star della musica e dello spettacolo mondiale.

Secondo quanto riferisce Simonetta Trovato sul Giornale di Sicilia, il matrimonio è stato celebrato alla Old Marylebone Town Hall di Londra. Le immagini pubblicate dalla stampa britannica hanno immortalato la coppia all’uscita della cerimonia, con Dua Lipa protagonista anche dal punto di vista stilistico grazie a un abito realizzato su misura da Schiaparelli e agli accessori delle più prestigiose maison internazionali.


La vera attenzione, però, si sposta ora sulla Sicilia. Come sottolinea Simonetta Trovato sul Giornale di Sicilia, la cantante ha sviluppato un forte legame con Palermo durante i suoi soggiorni privati nel capoluogo e ha scelto la città come sede delle celebrazioni matrimoniali. Una decisione che sta regalando una straordinaria esposizione internazionale all’intero territorio.

L’effetto mediatico è già evidente. Simonetta Trovato sul Giornale di Sicilia evidenzia come magazine, quotidiani e portali internazionali abbiano dedicato ampio spazio a Palermo, contribuendo a promuovere l’immagine della città attraverso fotografie, servizi e approfondimenti. Parallelamente si è messa in moto la complessa macchina organizzativa che coinvolge hotel di lusso, società di servizi, addetti alla sicurezza e operatori dell’accoglienza.

Il programma prevede tre giorni di celebrazioni tra Palermo e Bagheria. Secondo quanto riportato da Simonetta Trovato sul Giornale di Sicilia, Villa Igiea sarà il quartier generale degli ospiti, con strutture ricettive di alto livello ormai sold out. Tra le location coinvolte figurano Palazzo Ganci, la Galleria d’Arte Moderna e Villa Valguarnera, destinata a ospitare una delle serate più esclusive dell’evento.

Tra gli invitati attesi compaiono alcuni dei nomi più importanti dello spettacolo mondiale. Madonna, Lady Gaga, Adele, Katy Perry, Rosalía, Harry Styles, Kylie Minogue, Pedro Almodóvar, Shawn Mendes e le sorelle Hadid sono soltanto alcune delle personalità che raggiungeranno la Sicilia per prendere parte ai festeggiamenti. Presenti anche il produttore Mark Ronson e numerosi artisti vicini alla cantante britannica.

Per Palermo si tratta di una vetrina internazionale di enorme valore, capace di accendere i riflettori del mondo sulla città e sul suo patrimonio artistico, culturale e turistico.

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