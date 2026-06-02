La Nazione: “Caracciolo giura fedeltà al Pisa: «Voglio riportare il club in Serie A e chiudere qui la mia carriera»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
palermo pisa 1-2 (28) Brunori Caracciolo

Il presente è fatto di delusione e autocritica, ma il futuro deve necessariamente ripartire dall’orgoglio e dall’appartenenza. Antonio Caracciolo sceglie il cuore per rilanciare il Pisa dopo una stagione difficile e lo fa davanti ai tifosi nerazzurri, nel corso della serata conclusiva della 25ª edizione del Torneo Mau Ovunque. Come racconta La Nazione, il capitano ha approfittato dell’evento organizzato dagli ultras della Curva Nord per ribadire il proprio legame con la città e con la maglia nerazzurra.

Nel corso dell’intervista rilasciata a 50 Canale e riportata da La Nazione, Caracciolo ha voluto innanzitutto ribadire quanto Pisa rappresenti ormai molto più di una semplice tappa professionale. «Pisa per me è casa: qui sono rinato professionalmente e qui la mia famiglia ha scelto di rimanere».


Parole che confermano la volontà del difensore di ripartire dal prossimo ritiro estivo di Morgex con l’obiettivo di cancellare le delusioni dell’ultima annata. Il capitano non ha cercato alibi nell’analisi della stagione appena conclusa. Anzi, come evidenziato da La Nazione, ha scelto la strada della responsabilità e della sincerità nei confronti dell’ambiente.

«Abbiamo disputato un torneo disastroso. Ne siamo consapevoli, così come sappiamo di non aver meritato il supporto straordinario della gente che ogni settimana ci ha incitato senza mai offenderci. Dobbiamo ripartire da questo sostegno incondizionato e trasformare rabbia e delusione in benzina per la prossima stagione».

Il difensore ha poi parlato da autentico leader dello spogliatoio, fissando già gli obiettivi per il prossimo campionato. «Voglio ripartire da capitano con l’ambizione di riportare la città e la società in Serie A. Anche se l’età avanza, mi sento molto bene fisicamente e sono pronto a rappresentare ancora tutto il popolo pisano sul campo».

Nell’intervista ripresa da La Nazione, Caracciolo ha indicato anche quale dovrà essere l’atteggiamento del gruppo per ripartire dopo una stagione così complicata. «Da ogni sbaglio fatto possiamo soltanto imparare e trovare l’esperienza giusta per fare meglio».

Lo sguardo del capitano, però, va anche oltre il rettangolo verde. Il difensore immagina infatti il proprio futuro ancora legato ai colori nerazzurri anche una volta conclusa la carriera da calciatore. «La mia ambizione è chiudere la carriera in nerazzurro. Ho tutto quello che un giocatore potrebbe desiderare e, pensando anche al dopo, ci sono tutti i presupposti per avviare il percorso come allenatore. Quando appenderò le scarpe al chiodo vorrei passare in panchina e mi piacerebbe molto iniziare questa strada in nerazzurro».

Accanto al capitano era presente anche Arturo Calabresi, altro punto di riferimento dello spogliatoio e sempre più legato alla realtà pisana. Come sottolinea La Nazione, il difensore romano ha raccontato il rapporto speciale costruito con la città nel corso degli anni.

«Il mio primogenito, Francesco, è nato qua ed è pisano al 100%. Sono grato di poter crescere la mia famiglia in un posto del genere, popolato da persone speciali».

Calabresi ha poi elogiato una caratteristica che, a suo giudizio, rende unico l’ambiente nerazzurro rispetto a molte altre piazze italiane. «Pisa ha una capacità straordinaria: riesce ad andare oltre il semplice risultato nella valutazione dei fatti. I pisani sanno contestualizzare tutte le singole situazioni: in questo modo riescono a creare un ambiente veramente unico».

Infine, il difensore ha individuato proprio nella passione del popolo nerazzurro la chiave per rialzarsi dopo le difficoltà dell’ultima stagione. «Ovunque vada, tocco con mano la passione popolare per la squadra. Il sogno di un anno fa gradualmente è divenuto un incubo: adesso dobbiamo trasformare la ferita in una cicatrice».

Altre notizie

palermo carrarese 5-0 (27) calabro

Corriere dello Sport: “Serie B, saltano altre tre panchine? Tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
catanzaro-noto-1024x682

Corriere dello Sport: “Noto rilancia il Catanzaro: «Abbiamo restituito orgoglio a una regione intera»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
image

Vicenza, il ds Zamuner: «Mercato? Abbiamo un budget buono per fare le cose fatte bene»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (35) liberali

Catanzaro, Liberali: «Orgoglioso di questa stagione, ci siamo sempre divertiti»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (12) pigliacelli

Avellino, Pigliacelli resta un obiettivo: idea Lella per il centrocampo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza, Bianco: «Playoff bellissimi. La Serie B è spietata, può succedere di tutto»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
Screenshot 2026-06-01 205229

Palermo, Augello ricorda Oikonomou: “Ciao amico mio, sei stato un esempio”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
gilardino-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Hellas Verona, Gilardino in pole per la panchina: incontro decisivo nei prossimi giorni

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (114) iemmello segre marcenaro

Catanzaro, il messaggio di Iemmello dopo i playoff: «Siamo stati un esempio per tutta l’Italia»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
artistico.51251

Benevento, Artistico nel mirino: il club sogna il colpo per l’attacco

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
Massimo Donati

Sudtirol, Donati tra i candidati per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
reggina-taibi-massimo-conferenza-5-800x533

Taibi: «Il Palermo ha sbagliato la partita più importante della stagione»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026

Ultimissime

palermo pisa 1-2 (28) Brunori Caracciolo

La Nazione: “Caracciolo giura fedeltà al Pisa: «Voglio riportare il club in Serie A e chiudere qui la mia carriera»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
Screenshot 2026-06-02 063605

La Sicilia: “Barbera, i 60 milioni della Regione dividono la politica: scontro sui fondi per il restyling”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
palermo carrarese 5-0 (27) calabro

Corriere dello Sport: “Serie B, saltano altre tre panchine? Tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
catanzaro-noto-1024x682

Corriere dello Sport: “Noto rilancia il Catanzaro: «Abbiamo restituito orgoglio a una regione intera»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (147) tifosi

Corriere dello Sport: “Palermo, il nuovo Barbera prende forma: possibili chiusure di settori nel 2027”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026