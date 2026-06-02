Giornale di Sicilia: “Palermo, centrocampo da rifondare: servono qualità e nuove soluzioni per il salto di categoria”

Il mercato del Palermo non riguarderà soltanto difesa e attacco. Come spiega Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, anche il centrocampo sarà oggetto di un’importante opera di rinnovamento in vista della stagione che dovrà riportare i rosanero a lottare per la promozione in Serie A.

Secondo quanto riferisce Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il club sta valutando diversi movimenti in uscita che potrebbero modificare profondamente gli equilibri della mediana. Tra i calciatori destinati a lasciare Palermo figurano Blin, Gomes e Giovane, mentre resta da monitorare anche la posizione di Vasic, il cui futuro è ancora da definire.





Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la priorità della società sarà quella di individuare una mezzala di livello in grado di giocarsi una maglia da titolare con Segre. Il centrocampista rosanero rappresenta una delle colonne dell’organico, ma in passato ha incontrato qualche difficoltà negli schieramenti basati sulla linea mediana a tre uomini.

Il Palermo cerca inoltre un elemento capace di aumentare la versatilità del reparto. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia sottolinea infatti come il club voglia inserire un vero e proprio jolly di centrocampo, un giocatore in grado di occupare tutte e tre le posizioni della mediana e offrire diverse soluzioni tattiche nel corso delle partite.

Uno degli aspetti che la dirigenza intende correggere riguarda proprio la capacità di incidere a gara in corso. Come osserva Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, nelle ultime stagioni il Palermo ha spesso pagato l’assenza di alternative in grado di cambiare il volto delle partite partendo dalla panchina. Per questo motivo la ricerca non si limiterà alle qualità tecniche, ma riguarderà anche personalità, duttilità e capacità di garantire un impatto immediato durante i novanta minuti.

La costruzione del nuovo centrocampo rappresenta quindi uno dei tasselli fondamentali del progetto tecnico affidato a Filippo Inzaghi. Per puntare con decisione alla Serie A, il Palermo vuole aumentare qualità, profondità e competitività interna in un reparto destinato a diventare centrale nel nuovo assetto tattico rosanero.