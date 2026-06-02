Giornale di Sicilia: “Palermo, attacco da rifare: caccia agli esterni e a un vice Pohjanpalo”

L’attacco sarà il reparto destinato a subire gli interventi più profondi nel nuovo Palermo di Filippo Inzaghi. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il passaggio al 4-3-3 impone una revisione significativa delle caratteristiche offensive presenti in organico, con la dirigenza già al lavoro per individuare i profili più adatti al nuovo sistema di gioco.

Secondo quanto riferisce Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’unico punto fermo del tridente offensivo è rappresentato da Pohjanpalo, destinato a occupare il ruolo di centravanti titolare. Sulla corsia sinistra, invece, Johnsen appare il principale candidato a una maglia da titolare, anche alla luce dell’investimento effettuato dal club per assicurarsene le prestazioni.





La situazione è differente sulla fascia destra. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo è attualmente scoperto in quella posizione e dovrà necessariamente intervenire sul mercato per individuare un esterno offensivo in grado di garantire qualità, continuità e peso specifico nell’economia del reparto offensivo.

Gli innesti sulla corsia destra potrebbero addirittura essere due. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia spiega infatti che una parte delle valutazioni dipenderà dal ruolo che Filippo Inzaghi deciderà di assegnare a Le Douaron durante il ritiro di Santa Cristina in Val Gardena. Al momento prende quota l’ipotesi di utilizzare il francese da esterno offensivo, lasciando così aperta la necessità di individuare una punta centrale capace di alternarsi con Pohjanpalo.

La ricerca di un vice del centravanti finlandese rappresenta infatti una delle priorità del mercato rosanero. Il club vuole aggiungere peso offensivo e soluzioni alternative, evitando di dipendere esclusivamente dal rendimento del proprio bomber nel corso della stagione.

Non meno importante sarà l’arrivo di un’alternativa a Johnsen sulla fascia sinistra. Come evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo cerca un giocatore capace di incidere a gara in corso, ma soprattutto dotato di numeri realizzativi significativi. Uno degli aspetti che ha maggiormente penalizzato la squadra nelle ultime stagioni è stata infatti la scarsa produzione offensiva alle spalle del centravanti.

I numeri confermano questa esigenza. Alle spalle di Pohjanpalo, il secondo miglior marcatore della squadra è stato Ranocchia con appena sei reti. Un dato che, secondo le analisi della società, ha inciso notevolmente sulle ambizioni del Palermo. Per puntare concretamente alla Serie A servirà quindi un deciso incremento del contributo offensivo proveniente dagli esterni e dagli uomini chiamati a supportare il centravanti.