Repubblica: “Magione, torna il campo della Kalsa: il Palermo consegna un nuovo spazio ai giovani del quartiere”

Dopo oltre un decennio di attesa, la Kalsa ritrova uno dei suoi simboli sportivi e sociali. Come racconta Tullio Filippone su Repubblica Palermo, domani sarà inaugurato il rinnovato campo della Magione, riqualificato grazie al programma “Palermo in the Community” promosso dal Palermo FC e destinato a diventare un punto di riferimento per i giovani del quartiere.

Secondo quanto riferisce Tullio Filippone su Repubblica Palermo, il nuovo impianto non rappresenta soltanto uno spazio dedicato all’attività sportiva, ma anche uno strumento di inclusione e crescita sociale in una delle zone più storiche della città, il quartiere dove sono cresciuti Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.





Come evidenzia Tullio Filippone su Repubblica Palermo, il recupero del campetto della Magione arriva dopo undici anni di attesa e nasce con l’obiettivo di offrire nuove opportunità educative ai ragazzi della Kalsa, un territorio che continua a fare i conti con problematiche sociali e con il fenomeno della dispersione scolastica.

La gestione dell’impianto sarà affidata per i prossimi sei anni alla rete della comunità educante della Kalsa. Tullio Filippone su Repubblica Palermo spiega che del progetto fanno parte diverse realtà associative e scolastiche del territorio, tra cui Addiopizzo e la scuola Rita Borsellino, chiamate a trasformare il campo in un luogo di aggregazione e crescita per le nuove generazioni.

Determinante il contributo del progetto “Palermo in the Community”, iniziativa sociale attraverso la quale il City Football Group promuove la riqualificazione di spazi urbani destinati allo sport. Il modello è già stato applicato con successo in numerose città del mondo attraverso la realizzazione di decine di campi da calcio dedicati ai giovani.

I fondi per il recupero dell’impianto sono arrivati anche dalla tifoseria rosanero. Come sottolinea ancora Tullio Filippone su Repubblica Palermo, parte delle risorse proviene infatti dalle donazioni dei sostenitori del Palermo e da una quota degli abbonamenti sottoscritti allo stadio Renzo Barbera, con due euro per ogni tessera destinati al progetto. Successivamente il City Football Group ha deciso di raddoppiare l’importo raccolto per consentire la realizzazione dell’intervento.

L’opera ha previsto la completa sostituzione del vecchio manto sintetico ormai deteriorato, l’installazione di una nuova superficie di gioco, il posizionamento di nuove porte da calcio a cinque, il ripristino della recinzione e del cancello d’accesso, oltre all’installazione di un moderno impianto di illuminazione con fari a led. Tutti gli interventi sono stati realizzati nel rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza, considerato il valore storico e monumentale dell’area.

Alla cerimonia inaugurale prenderanno parte il presidente del Palermo Dario Mirri, il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore allo Sport Alessandro Anello, a testimonianza dell’importanza di un progetto che unisce sport, inclusione sociale e valorizzazione del territorio.