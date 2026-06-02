Tuttosport: “Calabro verso il Padova, Mantova scatenato: si accende il mercato di Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
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Le panchine iniziano a muoversi e il mercato entra sempre più nel vivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, uno dei nomi più caldi delle ultime ore è quello di Antonio Calabro, protagonista di un ciclo importante alla Carrarese e sempre più vicino a una nuova avventura.

Dopo tre stagioni ricche di soddisfazioni, culminate con la promozione in Serie B e due salvezze consecutive, il rapporto tra Calabro e la Carrarese sembra infatti destinato a concludersi. Come evidenzia Tuttosport, il tecnico è in forte avvicinamento al Padova, anche se resta da risolvere il contratto che lo lega ancora al club apuano fino al 2027. Sul tecnico, tuttavia, non manca la concorrenza: anche Pisa e Cremonese stanno monitorando con attenzione la situazione.


Per l’eventuale successione, la Carrarese starebbe valutando Francesco Magnanelli. L’ex bandiera del Sassuolo, dopo le recenti esperienze nello staff di Massimiliano Allegri, potrebbe essere pronto a intraprendere la sua prima esperienza da allenatore capo nel calcio professionistico. Una soluzione giovane e in linea con il progetto tecnico del club toscano.

Sul fronte attaccanti, il Benevento guarda in casa Lazio. Secondo Tuttosport, il club sannita avrebbe messo nel mirino Gabriele Artistico, centravanti classe 2003 di proprietà biancoceleste. Reduce dall’esperienza allo Spezia, dove ha collezionato 33 presenze, 14 gol e un assist, il giocatore dovrebbe iniziare il ritiro con la Lazio prima di valutare il proprio futuro.

Molto attivo anche l’Avellino, impegnato nella ricerca del sostituto di Daffara tra i pali. Il sogno della società irpina porta a Mirko Pigliacelli, protagonista nelle ultime stagioni tra Palermo e Catanzaro. Come riportato da Tuttosport, il portiere rappresenta uno dei principali obiettivi del club campano. L’Avellino segue inoltre il centrocampista Nunzio Lella del Venezia, reduce da una stagione caratterizzata da 22 presenze e un assist.

Tra le società più dinamiche c’è senza dubbio il Mantova. Il club lombardo lavora su più tavoli e potrebbe presto chiudere diverse operazioni. Dal Verona potrebbe arrivare il centrocampista brasiliano Charlys, reduce dal prestito alla Reggiana, dove ha disputato 32 partite impreziosite da un gol e due assist. Ma il primo colpo in ordine cronologico potrebbe essere Jonathan Silva, trequartista brasiliano classe 2004 di proprietà del Torino. Nell’ultima stagione il giocatore ha collezionato 17 presenze con la maglia del Padova.

Il Mantova, come sottolinea ancora Tuttosport, è vicino anche all’ingaggio del portiere greco Fotios Pseftis, classe 2003 del Lugano, destinato a ricoprire il ruolo di vice nella prossima stagione.

In Serie C continua a muoversi anche il Vicenza. Il club biancorosso lavora per riportare in Veneto l’attaccante Alvin Okoro, nato proprio a Vicenza e di proprietà del Venezia. Dopo l’esperienza alla Juventus Next Gen, il giocatore ha disputato la seconda parte della scorsa stagione con la Juve Stabia, collezionando 16 presenze, 2 gol e 2 assist nel campionato di Serie B.

Il Vicenza segue inoltre Antonio Metlika, centrocampista del Lecco autore di una stagione molto positiva in Serie C. Il mediano ha chiuso il campionato con 42 presenze, 5 reti e 4 assist, numeri che hanno attirato l’attenzione di diversi club.

Tra le neopromosse si muove anche l’Arezzo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club toscano ha manifestato interesse per Jacopo Seghetti, portiere classe 2005 di proprietà dell’Empoli. Nell’ultima stagione l’estremo difensore ha difeso la porta del Livorno in Serie C, collezionando 31 presenze e confermandosi come uno dei giovani più interessanti nel suo ruolo.

Le prossime settimane si preannunciano particolarmente intense. Tra cambi di panchina, giovani talenti in cerca di spazio e club pronti a rinforzarsi, il mercato continua a entrare nel vivo, con molte operazioni ancora destinate a svilupparsi.

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